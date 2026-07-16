«مدن القابضة» تطلق مشروع «ناموس رأس الحكمة» في مصر



رأس الحكمة (الاتحاد)

أطلقت مجموعة «مدن القابضة»، بالتعاون مع «ناموس للفنادق والمنتجعات»، مشروع «ناموس رأس الحكمة»، ليكون أول وجهة متكاملة للعلامة العالمية المتخصصة في أنماط الحياة والضيافة في جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن منطقة «وادي يم» في رأس الحكمة، في خطوة تُعزِّز مكانة المدينة كإحدى أبرز الوجهات المتوسطية الناشئة.

ويقدّم المشروع للمرة الأولى في مصر وجهة متكاملة تضم مساكن تحمل علامة «ناموس»، ومنتجعاً فاخراً، وقرية للتسوق، إلى جانب مطعم ونادٍ شاطئي يحملان العلامة، فضلاً عن تجارب متنوعة في فنون الطهي والصحة والترفيه، بما يعكس مفهوماً معاصراً للفخامة المتوسطية يجمع بين طبيعة الساحل الشمالي المصري والضيافة الراقية والتصميم المعماري المتناغم وأسلوب الحياة الحيوي.

ويضم المشروع «مساكن ناموس» التي تضم 72 وحدة سكنية متنوعة، إضافة إلى شقق «بنتهاوس»، فيما يوفر «منتجع ناموس» 79 غرفة فندقية موزّعة على خمس فئات، إلى جانب «قرية ناموس» الواقعة في قلب المشروع، والتي تقدم مفهوماً مبتكراً للتسوق يستلهم الطابع الأصيل للقرى المتوسطية التقليدية، ويجمع بين تجارب التسوق والصحة والفنون ضمن وجهة واحدة، لتوفر مساحة متكاملة للاستكشاف والتواصل والاستجمام، تمتزج فيها الثقافة والرفاهية والضيافة.

ويستمد المشروع هويته المعمارية من تقاليد التصميم المتوسطي والكيكلادي، التي تتجسد في الأقواس المنسابة، والكتل المعمارية المنحوتة، والأسطح المطلية بالجير، واستخدام المواد الطبيعية، مع تعزيز الترابط بين المساحات الداخلية والخارجية، بما ينسجم مع البيئة الساحلية، ويمنح المشروع طابعاً معمارياً فريداً داخل رأس الحكمة.

ويأتي مشروع «ناموس رأس الحكمة» ضمن المخطط الرئيسي لمشروع «رأس الحكمة» البالغة قيمته 35 مليار دولار، والممتد على مساحة 170.8 مليون متر مربع، والهادف إلى تحويل الساحل الشمالي المصري إلى مدينة من الجيل الجديد، من المتوقع أن تستقطب استثمارات بقيمة 110 مليارات دولار بحلول عام 2045.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة»، إن رأس الحكمة تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات المتوسطية، ويعكس التقدم المُحرَز حجم الرؤية والطموح للمنطقة، مشيراً إلى أن دخول منطقة «وادي يم» مرحلة التنفيذ وانضمام علامات تجارية عالمية يدعمان بناء مدينة نابضة بالحياة على مدار العام توفر تجارب سكن وترفيه وفرصاً استثمارية عالمية، مؤكداً أن مشروع «ناموس رأس الحكمة» يمثّل امتداداً لهذه الرؤية ويعزز جاذبية الوجهة للسكان والزوار والمستثمرين.

وأكد بيتروس ستاتيس، رئيس مجلس إدارة «ناموس»، إن إطلاق «ناموس رأس الحكمة»، يمثّل محطة مهمة في استراتيجية التوسع العالمي للمجموعة، في ظل ترسيخ الساحل الشمالي المصري مكانته كوجهة عالمية، فيما توفر رأس الحكمة منصة لتعزيز حضور علامة «ناموس» وتوسيع انتشارها دولياً.

وقالت كارولين تورنبول، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات «ناموس»، إن المشروع صُمم ليكون وجهة تتكامل فيها تجارب الضيافة والسكن وأسلوب الحياة، بما ينسجم مع الحيوية والأناقة التي تميز علامة «ناموس» منذ أكثر من عقدين، ويوفر تجارب تجمع الناس وتحتفي بالحياة.