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اقتصاد

انطلاق الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود

أرشيفية
17 يوليو 2026 10:12

أطلقت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة، برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، النسخة السابعة من الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود، بالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وكل من شركات " أدنوك للتوزيع"، و"إمارات"، و" إينوك" ،‏‎ وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالسلوكيات الآمنة داخل محطات الوقود، وترسيخ ثقافة الوقاية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، ودعم جهود دولة الإمارات في ترسيخ أعلى معايير الأمن والسلامة وجودة الحياة.

 

وتستهدف الحملة التي تستمر حتى 31 أغسطس 2026، جميع مرتادي محطات الوقود في مختلف أنحاء الدولة، من خلال نشر الرسائل التوعوية التي تعزز الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، وتشجع على تبني السلوكيات الصحيحة أثناء التزود بالوقود، بما يضمن سلامة مستخدمي المحطات والعاملين فيها، ويحد من المخاطر المحتملة، لا سيما خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة.

 

وتغطي الحملة أكثر من 800 محطة وقود في مختلف إمارات الدولة، مستفيدةً من النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، والتي أسهمت منذ انطلاقها في وصول أكثر من 60 مليون رسالة توعوية خلال سبع أعوام، فيما أظهرت نتائج قياس الأثر ارتفاع مستوى الوعي بإجراءات الأمن والسلامة في محطات الوقود إلى 98.5 %، بما يعكس فاعلية الحملة في ترسيخ السلوكيات الآمنة، وتعزيز ثقافة الوقاية لدى أفراد المجتمع.

 

وتركز الحملة على رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة داخل محطات الوقود، وفي مقدمتها إطفاء محرك المركبة أثناء التزود بالوقود، والالتزام بتعليمات السلامة، والامتناع عن استخدام مصادر الاشتعال أو أي ممارسات قد تشكل خطراً على سلامة الأفراد والمنشآت، بما يعزز المسؤولية المشتركة، ويحول السلوك الآمن إلى ممارسة يومية راسخة لدى أفراد المجتمع.

 

وتجسد الحملة نموذجاً وطنياً للتعاون بين الجهات الحكومية وشركات توزيع الوقود، من خلال توحيد الجهود الرامية إلى نشر الوعي الوقائي، وتعزيز الالتزام بالسلوكيات الآمنة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في حماية المجتمع، والارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في مختلف القطاعات الحيوية.

 

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وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود، أصبحت على مدى سبعة أعوام، نموذجاً وطنياً ناجحاً للشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وشركات توزيع الوقود، وأسهمت في ترسيخ ثقافة الوقاية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة داخل محطات الوقود.

 

وأكد حرص الدولة على ترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها مسؤولية مشتركة وسلوكاً حضارياً يعكس وعي المجتمع، فالالتزام بالإجراءات الوقائية داخل محطات الوقود لا يحمي مستخدم المركبة فحسب، بل يسهم في حماية الجميع، ويعزز جودة الحياة، ومن هذا المنطلق، يتواصل تطوير الحملة عاماً بعد عام، بما يواكب أفضل الممارسات، ويعزز وصول رسائلها التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع.

 

وتأتي الحملة ضمن الجهود المستمرة للجنة المشتركة للأمن والسلامة لترسيخ أفضل الممارسات الوقائية، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في استدامة منظومة الأمن والسلامة في محطات الوقود، ويعكس التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة آمنة ومستدامة لجميع أفراد المجتمع.

 

 

 
 

المصدر: وام
محطات الوقود
الحملة الوطنية للسلامة
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