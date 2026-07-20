الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران يحصد جائزة «القيادة التنفيذية»

الشارقة (الاتحاد)

حصل عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، على جائزة القيادة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن حفل جوائز استراتيجية شركات الطيران 2026 والذي اقيم في لندن.

وتعد جوائز استراتيجية شركات الطيران، والتي تُنظم هذا العام في دورتها الثانية والعشرين، من أبرز الجوائز العالمية لقطاع الطيران، حيث تكرّم التميز في القيادة، والرؤية الاستراتيجية، والمساهمات البارزة في صناعة الطيران العالمية.

وتنظم الجوائز «فلايت جلوبال»، بالشراكة مع «كورن فيري»، وتُقيّمها لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من أبرز خبراء قطاع الطيران.ومنح عادل العلي الجائزة لهذا العام تقديراً لقيادته الاستثنائية ورؤيته الاستراتيجية وإسهاماته البارزة في نمو وتحول قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فمنذ تأسيس العربية للطيران في أكتوبر 2003، لعب دوراً محورياً في ريادة نموذج الطيران الاقتصادي في العالم العربي وخارجه، وساهم في جعل السفر الجوي بمتناول مئات الملايين من المسافرين.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يشرفني أن أحظى بهذا التكريم الذي يمثل تفاني والتزام جميع أفراد فريق عمل العربية للطيران، فواصلنا وعلى مدار أكثر من عقدين العمل على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في جعل السفر الجوي متاحاً لجميع افراد المجتمع، بالتوازي مع بناء نموذج أعمال قوي ومستدام يحقق قيمة طويلة الأمد لعملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نخدمها، ويُعد هذا التكريم احتفاءً بما حققناه حتى اليوم، كما يشكل حافزاً لنا لمواصلة الابتكار والمساهمة في تحقيق نمو مستدام لقطاع الطيران».