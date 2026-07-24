«زووم» تطرح «الترجمة الصوتية» في الاجتماعات الافتراضية



كاليفورنيا (الاتحاد)

طرحت شركة «زووم» خدمة «الترجمة الصوتية» التي تُبث مباشرة إلى اللغة التي يختارها المشارك في الاجتماعات الافتراضية، ليتحدث بلغته بينما يستمع المشاركون الآخرون بلغتهم.

وتعتمد خدمة «الترجمة الصوتية» على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصوت عبر ثلاث مراحل متتابعة، هي التعرّف التلقائي على الكلام، ثم الترجمة الآلية، وأخيراً تحويل النص إلى كلام، على أن يتم ذلك في وقت شبه فوري.

ووفق بيان الشركة يمكن تفعيل الميزة مباشرة من داخل اجتماع «زووم» بضغطة واحدة عبر شريط أدوات الاجتماع، ثم اختيار لغة التحدث واللغة المراد الاستماع إليها، لتبدأ الترجمة فوراً ولا تتطلب الميزة أي تهيئة مسبقة قبل الاجتماع، كما لا تستلزم التنسيق مع بقية المشاركين، إذ يمكن لكل مستخدم ضبط إعدادات الترجمة الخاصة به بشكل مستقل.

وتدعم ميزة الترجمة الصوتية حالياً خمس لغات هي الإنجليزية، والصينية، والإسبانية، والفرنسية واليابانية، ومن المقرر إضافة لغات أخرى خلال عام 2026، من بينها البرتغالية والعربية والألمانية والإيطالية.