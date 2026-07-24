«مالية عجمان» تختتم مخيم الحساب الذهني بمشاركة 39 طفلاً ورضا 100%

عجمان (الاتحاد)

اختتمت دائرة المالية في عجمان فعاليات مخيم تحدي الأباكوس «الحساب الذهني»، أحد برامجها المشاركة في «صيفنا سعادة 2026»، بعد أربعة أيام من الأنشطة والتحديات الذهنية التي شارك فيها 39 طفلاً ويافعاً، بواقع 12 ساعة تدريبية، في تجربة تعليمية تفاعلية هدفت إلى تنمية مهارات الحساب الذهني، وتعزيز التفكير المنطقي، والارتقاء بقدرات التركيز والتحليل لدى المشاركين، محققةً نسبة رضا بلغت 100%، بما يعكس جودة البرنامج ومستوى التفاعل والإقبال الذي حظي به.

واعتمد المخيم على منهجية تدريبية حديثة قائمة على التعلم بالتجربة، من خلال التحديات الذهنية، والألعاب التعليمية، والأنشطة الجماعية، وتمارين السرعة والتركيز، بما أسهم في تنمية الذاكرة البصرية، وتعزيز سرعة الاستجابة، وبناء الثقة بالنفس، في بيئة تعليمية محفزة جمعت بين المعرفة والتفاعل وروح المنافسة.

وتضمن البرنامج محاور تدريبية متدرجة بدأت بالتعرف إلى الأباكوس وآلية استخدامه، مروراً بتطبيقات الحساب الذهني وتمارين التركيز والسرعة، وصولاً إلى بطولة ختامية أتاحت للمشاركين تطبيق المهارات التي اكتسبوها خلال البرنامج في أجواء تنافسية عززت روح الإنجاز والتحدي.

وأكد مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن الدائرة تحرص على تقديم برامج مجتمعية نوعية تسهم في بناء قدرات الأطفال واليافعين، من خلال تجارب تعليمية مبتكرة تجمع بين جودة المحتوى ومتعة التعلم، وتسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل والابتكار.

وقال: «يمثل مخيم (تحدي الأباكوس) نموذجاً للبرامج التي تستثمر الإجازة الصيفية في تنمية القدرات الذهنية للأطفال واليافعين، من خلال أساليب تدريب حديثة تجعل التعلم أكثر تفاعلاً ومتعة، وتسهم في بناء مهارات عملية تعزّز التفكير المنطقي والتركيز والثقة بالنفس وتمنح المشاركين أدوات يمكنهم توظيفها في مسيرتهم التعليمية وحياتهم اليومية».

ولاقى المخيم استحساناً كبيراً من المشاركين وأولياء أمورهم، الذين أشادوا بالمحتوى التدريبي المتميّز والأساليب التفاعلية، التي قدمها البرنامج، معربين عن شكرهم للدائرة على تنظيم هذه المبادرة الهادفة خلال الإجازة الصيفية.

وقال عبدالله سلطان السويدي، أحد المشاركين في المخيم: «استمتعت كثيراً بالتحديات والأنشطة، وتعلمت كيف أحسب بسرعة أكبر وأركز بشكل أفضل، وكان أكثر ما أعجبني المنافسة النهائية التي منحتني ثقة أكبر بقدراتي، وأشكر دائرة المالية في عجمان على هذه الفرصة المميزة».

ويُعد مخيم «تحدي الأباكوس» أحد البرامج التي تنفذها دائرة المالية ضمن مشاركتها في «صيفنا سعادة 2026»، إلى جانب برنامجي «عجمان مال بلس» و«ألعبها صح»، في إطار التزامها بتقديم مبادرات مجتمعية نوعية تسهم في تنمية المهارات، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، ودعم توجهات حكومة عجمان نحو الاستثمار في الإنسان.