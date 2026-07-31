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اقتصاد

1.5 مليار درهم مبيعات «الدار» بمشروع «ذا كانوبيز» في «ياس بوينت»

1.5 مليار درهم مبيعات «الدار» بمشروع «ذا كانوبيز» في «ياس بوينت»
31 يوليو 2026 12:15


أبوظبي (الاتحاد)

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حققت مجموعة الدار مبيعات بقيمة 1.5 مليار درهم، خلال إطلاق مشروع «ذا كانوبيز»، أول مجمع سكني ضمن مشروع «ياس بوينت»، مؤكدةً الجاذبية المتنامية للوجهات السكنية المتكاملة في أبوظبي، واستمرار الزخم القياسي الذي تقوده الإمارة في سوقها العقاري، مدعوماً بارتفاع الطلب على المشاريع النوعية ذات المقومات الاستثمارية ونمط الحياة المتكامل.
وبلغت نسبة العملاء الذين يشترون من الدار للمرة الأولى 84% من إجمالي المشترين، وشكّل المواطنون الإماراتيون 40% من إجمالي المشترين، فيما استحوذ المقيمون والمشترون الدوليون على 60% من إجمالي المبيعات، بينما تصدّر المشترون من المملكة المتحدة والهند ومصر قائمة أبرز الجنسيات من حيث قيمة المبيعات.
واستحوذت النساء على 32% من إجمالي المبيعات مقابل 68% للرجال، فيما شكل المشترون دون سن الخامسة والأربعين 47% من إجمالي المشترين، في مؤشر يعكس تنامي حضور فئة الشباب والمستثمرين الجدد في السوق العقاري بأبوظبي.
ويُعد «ذا كانوبيز» أول مجمع سكني تطرحه مجموعة الدار ضمن مشروع «ياس بوينت»، ومع الإقبال القوي الذي شهده المشروع، تعتزم المجموعة طرح المزيد من الوحدات السكنية ضمن المخطط الرئيسي للمشروع خلال الأشهر المقبلة، بما يرسخ مكانة الوجهة باعتبارها أحد أبرز المشاريع البحرية الجديدة في الإمارة.

 

 

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