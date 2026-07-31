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«أبوظبي العالمي» يُفعل إطار عمل تصنيف الوسطاء العقاريين

«أبوظبي العالمي» يُفعل إطار عمل تصنيف الوسطاء العقاريين
31 يوليو 2026 17:43

 

أبوظبي (الاتحاد)
فعّلت سلطة التسجيل التابعة لأبوظبي العالمي «ADGM»، إطار تصنيف الوسطاء العقاريين، لتعزيز الكفاءة والمهنية من خلال تكريم الوسطاء الأعلى أداءً وترسيخ دورهم كفاعلين رئيسين ضمن منظومته العقارية.
ويحتفي الإطار بالوسطاء العقاريين ذوي الأداء المتميز في أبوظبي العالمي «ADGM»، استناداً إلى مجموعة منظّمة من معايير الأداء تشمل نشاط المعاملات، والتطوير المهني المستمر، وآراء المتعاملين.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع التحسين المستمر في القطاع من خلال تكريم الوسطاء الذين يحافظون باستمرار على مستويات عالية من المهنية وكفاءة تقديم الخدمات، مع تعزيز ثقة مالكي العقارات والمشترين والبائعين والمستأجرين.
وفي إطار تفعيل هذا الإطار، ستعمل سلطة التسجيل عن كثب مع شركات الوساطة من خلال ورش عمل وجلسات تواصل مخصصة تهدف إلى تعزيز التعاون، وتقديم مزيد من الإرشادات، وتحديد الفرص الكفيلة بدعم التطوير المستمر.
ويعكس هذا النهج التشاركي التزام أبوظبي العالمي بتعزيز دور الوسطاء باعتبارهم أصحاب المصلحة الرئيسيين في نمو السوق العقاري وكفاءته ونجاحه على المدى الطويل.
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): يشكل تفعيل إطار تصنيف الوسطاء خطوة مهمة في تطوير المنظومة العقارية في أبوظبي العالمي (ADGM)، ويعكس التزامنا ببناء بيئة عقارية موثوقة ومتقدمة تعود بالنفع على جميع الأطراف المشاركة في السوق، ونساهم من خلال تكريم الوسطاء الأعلى أداءً، وتشجيع التطوير المهني المستمر، في ترسيخ ثقافة التميز والشفافية في القطاع، كما يعزز الإطار المساءلة من خلال إدراج آراء المتعاملين في عملية التقييم، إلى جانب تشجيع الوسطاء على الارتقاء المستمر بمعايير الخدمات التي يقدمونها، بما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز ثقة مالكي العقارات والمشترين والبائعين والمستأجرين.
وأكد أبوظبي العالمي أنه سيواصل في المرحلة المقبلة ترسيخ بيئة عقارية تنافسية تواكب توجهات المستقبل، وسيدعم نمو سوق عقاري متطور وموثوق يضع المتعاملين في صميم أولوياته، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي.
 

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