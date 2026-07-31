25.44 مليار درهم أرباح بنوك أبوظبي بنمو 11.5%

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



ارتفع إجمالي صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب) للنصف الأول من عام 2026، لـ10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة تقارب 11.5 %، ليتجاوز 25.44 مليار درهم، فيما جاوزت الإيرادات التشغيلية لتلك البنوك عن النصف الأول من العام الحالي حاجز 45.5 مليار درهم.

وحسب رصد أجرته «الاتحاد» للبيانات المالية المجمعة للبنوك عن النصف الأول من عام 2026، فقد تمكنت 4 بنوك مدرجة في أبوظبي للأوراق المالية وهي: أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، من تحقيق صافي أرباح بعد خصم الضريبة يتجاوز المليار درهم (لكل بنك منها) وليصل إجمالي صافي أرباح تلك البنوك الأربعة بعد خصم الضريبة إلى 22.98 مليار درهم، لتستحوذ على نسبة 90.3% من إجمالي صافي أرباح البنوك المدرجة في السوق.

وأشار الرصد إلى أن تلك البنوك الأربعة ذاتها استحوذت على نسبة 90.32% من إجمالي إيرادات البنوك العشرة المدرجة حيث بلغت إيراداتها التشغيلية 41.1 مليار درهم.

ووفقاً لتحليل نتائج أعمال البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حقق «بنك أبوظبي الأول» أعلى صافي ربح بعد الضريبة عن النصف الأول من عام 2026 تجاوز 10.73 مليار درهم بنسبة نمو 1% على أساس سنوي، وتلاه «أبوظبي التجاري» بصافي ربح 6.737 مليار درهم بنمو 34%، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 3.8 مليار درهم وبنمو 8% على أساس سنوي.

وأظهر الرصد أن «رأس الخيمة الوطني» جاء في المركز الرابع بصافي ربح عن النصف الأول من العام الحالي جاوز 1.712 مليار درهم وبنمو بنسبة 25%، وتلاه «مصرف الشارقة الإسلامي» بقيمة 803.9 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 15.3% ثم «بنك الفجيرة الوطني» محققاً صافي ربح بعد الضريبة بنحو 688.89 مليون درهم بنسبة 10.2%، وحل «بنك الشارقة» في المركز السابع بنحو 362 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 35%، وتلاه «بنك أم القيوين الوطني» محققاً 271.1 مليون درهم بتراجع في صافي الربح بنسبة 13.5%، ثم «البنك العربي المتحد» بصافي ربح بقيمة 201 مليون درهم وبنسبة تراجع 3% مقارنة بالنصف الأول من العام 2025، وأخيراً «البنك التجاري الدولي الذي حقق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 141.49 مليون درهم بنمو 68%.



زيادة الإيرادات التشغيلية

بتحليل نتائج أعمال البنوك عن النصف الأول من عام 2026 يتضح أن زيادة صافي الربح جاء بشكل رئيس من زيادة الإيرادات التشغيلية لتلك البنوك حيث جاوزت إيرادات الـ10 بنوك المدرجة في أبوظبي حاجز 45.5 مليار درهم. وحقق «أبوظبي الأول» أعلى إيرادات تشغيلية عن النصف الأول من العام الحالي جاوزت 19.5 مليار درهم بنسبة نمو 7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وتلاه «أبوظبي التجاري» بإيرادات 11.98 مليار درهم بنسبة 12%، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 6.5 مليار درهم وبنمو 9% على أساس سنوي.

وجاء «رأس الخيمة الوطني» في المركز الرابع محققاً إيرادات 3.125 مليار درهم وبنسبة نمو 22%، وتلاه مصرف الشارقة الإسلامي خامساً بدخل تشغيلي 1.4 مليار درهم وبنسبة نمو 20.5%، ثم «الفجيرة الوطني» في المركز السادس بقيمة 1.381 مليار درهم بنمو في الإيرادات بنسبة 1.6%، في حين جاء «بنك الشارقة» سابعاً بصافي دخل تشغيلي للنصف الأول من العام بلغت 553 مليون درهم وبنمو 26%، وتلاه «البنك العربي المتحد» بإيرادات بقيمة 421 مليون درهم وبنسبة نمو 13% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، ثم «أم القيوين الوطني» بإيرادات 352.4 مليون درهم بانخفاض بنسبة 19.97%، وأخيراً «البنك التجاري الدولي» والذي حقق إيرادات 295.86 مليون درهم بتراجع بنسبة 15.88% عن إيرادات النصف الأول من عام 2025.