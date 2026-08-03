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ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض مخاوف التضخم

ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض مخاوف التضخم
3 أغسطس 2026 08:41

ارتفعت أسعار ⁠الذهب اليوم مع تراجع النفط بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن هجوم جديد على إيران أملاً في التوصل إلى اتفاق سريع، مما خفف قليلا من المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4067.06 دولار للأوقية (الأونصة).

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وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 4065.60 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 58.02 ​دولار للأوقية ، وزاد سعرالبلاتين 0.7 بالمئة إلى ⁠1653.78 دولار، وصعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1293 دولارا للأوقية.

 

المصدر: وكالات
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