المؤشر نيكاي يتراجع مع ارتفاع الين

طوكيو (رويترز)
انخفض المؤشر نيكاي الياباني، أمس، عن أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة، متأثراً بالارتفاع السريع للين بعد تأكيد طوكيو وواشنطن تنفيذ تدخل مشترك في سوق الصرف أواخر الأسبوع الماضي.
وهبط المؤشر نيكاي بنحو 1% ليغلق عند 63754.90 نقطة، وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1% إلى 3960.03 نقطة. ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، انخفض 169 سهماً وارتفع 52. وزاد الين بما يصل إلى 1.4% مسجلاً أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر عند 155.20 مقابل الدولار، ليضيف إلى مكاسبه البالغة 3.8% خلال الجلستين السابقتين. ويؤدي صعود الين إلى انخفاض قيمة الإيرادات التي تحققها شركات التصدير الكبيرة في الخارج. وقفز المؤشر نيكي بأكثر من 4% يوم الجمعة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 24 يوليو، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا. وكانت شركات صناعة السيارات من بين أكبر الخاسرين، إذ هبط سهم «تويوتا» 3.4%.