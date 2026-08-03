المؤشر نيكاي يتراجع مع ارتفاع الين

طوكيو (رويترز)



انخفض المؤشر نيكاي الياباني، أمس، عن أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة، متأثراً بالارتفاع السريع للين بعد تأكيد طوكيو ​وواشنطن تنفيذ تدخل مشترك في سوق الصرف أواخر الأسبوع الماضي.

وهبط المؤشر نيكاي بنحو 1% ليغلق عند 63754.90 نقطة، وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1% إلى 3960.03 نقطة. ومن بين 225 سهماً على المؤشر ​نيكاي، انخفض 169 سهماً وارتفع 52. وزاد الين بما يصل ​إلى ‌1.4% مسجلاً أعلى مستوى في ⁠نحو ثلاثة ​أشهر عند 155.20 مقابل الدولار، ليضيف إلى مكاسبه البالغة 3.8% خلال الجلستين السابقتين. ويؤدي صعود الين إلى انخفاض قيمة الإيرادات التي تحققها شركات التصدير الكبيرة في الخارج. وقفز المؤشر نيكي بأكثر من 4% يوم الجمعة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 24 يوليو، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركات ​التكنولوجيا. وكانت شركات صناعة ‌السيارات من بين أكبر الخاسرين، إذ هبط سهم «تويوتا» 3.4%.