جزيرة كاريبية صغيرة تكسب الملايين من ".ai" وتفاجئ العالم

شهدت جزيرة أنغويلا، التابعة لبريطانيا في الكاريبي والمشهورة بشواطئها الساحرة، تحوّلاً غير متوقع في اقتصادها بفضل رمزها الإلكتروني على الإنترنت ".ai".





".ai".. صدفة تاريخية تحوّلت إلى منجم ذهب



في ثمانينيات القرن الماضي، حين كان الإنترنت في بداياته، مُنحت الدول والمناطق امتدادات خاصة لأسماء نطاقاتها، مثل ‎.us للولايات المتحدة و.uk للمملكة المتحدة. وحصلت أنغويلا حينها على الامتداد ‎.ai، من دون أن تدرك أنه سيصبح في المستقبل أشبه بجائزة كبرى.

ومع الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي (AI)، ازداد الطلب على تسجيل المواقع باستخدام ".ai"، ما فتح أمام أنغويلا باباً ذهبياً للإيرادات. فقد دفع رجال أعمال، مثل دارميش شاه، المؤسس المشارك لشركة HubSpot، مبالغ ضخمة وصلت إلى 700 ألف دولار للحصول على نطاقات مثل you.ai.





من السياحة إلى الذكاء الاصطناعي



وفقاً للإحصاءات التي أوردها تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، ارتفع عدد مواقع ‎.ai المسجلة أكثر من عشرة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، وتضاعف خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة وحدها، ليصل إلى أكثر من 850 ألف نطاق حتى الآن، بعد أن كان أقل من 50 ألفاً في 2020.







وتكشف أرقام الحكومة الأنغويلية أن عائدات بيع النطاقات بلغت في عام 2024 نحو 105.5 مليون دولار شرق كاريبي (39 مليون دولار أمريكي)، أي ما يعادل نحو 23% من إجمالي إيراداتها، فيما تشكّل السياحة نحو 37%. وتتوقع الحكومة ارتفاع هذه العائدات إلى 132 مليون دولار شرق كاريبي هذا العام، وإلى 138 مليوناً في 2026.









اقتصاد أنغويلا يتغيّر جذرياً



هذا المورد الجديد يُعدّ دعامة أساسية لتنويع اقتصاد الجزيرة الذي يعتمد تقليدياً على السياحة الفاخرة القادمة من الولايات المتحدة، لكنه يظل هشاً أمام أعاصير الكاريبي المتكررة. وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذه الإيرادات الرقمية تجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الكوارث الطبيعية.





ولتأمين الاستفادة من هذا المورد، وقعت أنغويلا عام 2024 اتفاقاً مع شركة أميركية متخصصة هي Identity Digital لإدارة نطاقات ‎.ai، ونقلت استضافة الخوادم إلى شبكة عالمية لتجنب انقطاع الخدمة في حال الأعاصير أو انقطاعات الكهرباء.

وتبدأ أسعار تسجيل النطاقات من نحو 150 إلى 200 دولار، مع رسوم تجديد مماثلة كل عامين. أما الأسماء الأكثر طلباً فتُطرح في مزادات تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات.



هذه الطفرة تتيح لأنغويلا تمويل مشاريع حيوية مثل إنشاء مطار جديد وتطوير البنية التحتية والخدمات الصحية. ويأمل السكان أن يُدار هذا المورد بحكمة ليصبح ركيزة لمستقبل الجزيرة.







تجربة أنغويلا ليست الأولى؛ فقد سبق لجزيرة توفالو في المحيط الهادئ أن استفادت من امتداد ".tv"، لكن بنظام مختلف قائم على دفعات سنوية ثابتة. أما أنغويلا فقد تبنت نموذجاً قائماً على تقاسم الإيرادات، ما جعلها أكثر قدرة على مواكبة صعود سوق الذكاء الاصطناعي.





مع اقتراب عدد النطاقات ‎.ai من المليون، يبدو أن الجزيرة الصغيرة نجحت في تحويل صدفة تاريخية إلى قصة نجاح اقتصادي عالمية.





إسلام العبادي(أبوظبي)