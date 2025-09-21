هواوي تطلق عنقوداً حاسوبياً عملاقاً لمنافسة إنفيديا

أعلنت شركة هواوي عن تقنية جديدة تُسمى "سوبر بود" تمكن من ربط 15,488 شريحة ذكاء اصطناعي من طراز Ascend في عنقود واحد، ما يسمح ببناء مصفوفات حوسبية هائلة تستطيع منافسة قدرات شركة إنفيديا الرائدة في مجال الشرائح.





ووفقاً لـ"بلومبيرج" تهدف هواوي من ذلك إلى تجاوز القيود التي فرضتها العقوبات الأميركية على تزويدها بالرقائق المتقدمة، عبر تجميع عدد كبير من الشرائح المتاحة لتعويض نقص الأداء الفردي.



قال مؤسس هواوي رن تشنغفي إن الصين تتأخر عن الولايات المتحدة في قوة كل شريحة على حدة، لكن تجميع مئات الآلاف من الشرائح يحقق نتيجة قريبة في النهاية.



وذكر التقرير أن هواوي تشغّل بالفعل عنقوداً ضخماً يضم حوالي مليون وحدة معالجة رسومية، ما يعكس قوة استثمارها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.





تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصين لتعزيز اكتفائها الذاتي في أشباه الموصلات وتطوير حلول وطنية لمواجهة الهيمنة الأميركية. ويرى مراقبون أن قدرة هواوي على توفير بدائل ميسورة قد تؤدي إلى منافسة أكبر في سوق الرقائق وتسريع الابتكار في الحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.





إسلام العبادي(أبوظبي)