هواوي تتحدى إنفيديا بمنظومة ذكاء صينية

في خطوةٍ لافتة في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة هواوي عن إطلاق منظومتها الجديدة CloudMatrix 384، التي تهدف إلى تحدي هيمنة شركة إنفيديا الأميركية في هذا المجال. وتعد هذه المنظومة أحدث الابتكارات الصينية في الذكاء الاصطناعي، حيث تجمع 384 رقاقة من نوع Ascend 910C، المصممة خصيصًا لتعزيز قدرات الحوسبة الخاصة بالشركة.



منظومة CloudMatrix 384: القوة الصينية الجديدة

تُعد CloudMatrix 384 واحدة من أقوى المنظومات في العالم، حيث تقدم أداءً يفوق بنحو 67% نظيرتها من إنفيديا NVL72، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق. وتتمتع هذه المنظومة بقدرة معالجة هائلة، فضلاً عن سعة ذاكرة ضخمة، تزيد ثلاث مرات عن الأنظمة المتوفرة حاليًا في السوق.

وقد صُممت هذه المنظومة باستخدام شريحة Ascend 910C الخاصة بشركة هواوي، التي تعتمد على معمارية دا فينشي، مما يتيح لها العمل بكفاءة عالية، مع قدرة على معالجة البيانات في زمن قياسي. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة انقلاب في صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية، إذ توفر هواوي بديلاً محليًا يتفوق على الحلول الغربية التي تقودها إنفيديا.



التحديات التي تواجهها هواوي

رغم القوة التي تقدمها CloudMatrix 384، فإن المنظومة تواجه بعض التحديات، أبرزها ارتفاع استهلاك الطاقة مقارنة بنظيراتها الغربية، مما قد يؤثر على كفاءة استخدامها في بيئات العمل الكبيرة. كما أن تكلفة التشغيل المرتفعة لهذه المنظومة، التي تُقدر بحوالي 8.2 مليون دولار لكل مجموعة، قد تشكل عائقًا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للاستفادة من هذه التكنولوجيا المتقدمة.

إضافة إلى ذلك، قد يواجه نظام CloudMatrix 384 صعوبة في إيجاد الدعم البرمجي المتطور الذي توفره إنفيديا، وهو ما يمكن أن يحد من استغلال المنظومة لأقصى طاقتها في بعض التطبيقات المعقدة.



ردود الفعل الدولية

وقد أثار إطلاق هذه المنظومة ردود فعل قوية في الأوساط التقنية العالمية، حيث عبّر المسؤولون في شركة إنفيديا عن قلقهم من تقدم هواوي في هذا المجال، خاصة في ظل القيود المفروضة على الشركات الصينية من قبل الحكومة الأميركية. ورأى البعض أن هذه الخطوة قد تزيد من تحديات إنفيديا في السوق الصينية وتفتح المجال للمنافسة المحلية.

من جهتها، أكدت هواوي أن CloudMatrix 384 ستُمكّن الشركات الصينية من تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الغربية، مما يساهم في تعزيز الاستقلالية التكنولوجية للصين في هذا المجال الحيوي.