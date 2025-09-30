في خطوة جديدة لتعزيز معايير الأمان، بدأت شركة OpenAI بتجربة نظام توجيه جديد داخل تطبيق ChatGPT، وأعلنت عن إضافة أدوات رقابة أبوية موجهة خصيصاً لاستخدام المراهقين. هذه الإجراءات جاءت بعد سلسلة من الانتقادات والحوادث التي أثارت جدلاً واسعاً.





النظام الجديد يعتمد على آلية "التوجيه الآمن"، حيث يستطيع رصد المحادثات الحساسة والتحويل تلقائياً أثناء الدردشة إلى نموذج GPT-5، الذي تم تدريبه بآلية جديدة تُسمى "الإجابات الآمنة". بخلاف النماذج السابقة مثل GPT-4o، التي وُصفت بأنها مفرطة في المجاملة والاتفاق مع المستخدمين، صُمم النموذج الأحدث لمعالجة القضايا الدقيقة بطريقة مسؤولة بدلاً من الاكتفاء بالرفض أو التهرب.







ورغم ترحيب خبراء ومستخدمين بهذه الخطوة، يرى آخرون أن الشركة باتت تبالغ في الحذر وتتعامل مع البالغين كما لو كانوا أطفالاً، مما قد يضعف جودة الخدمة. وقد أكدت OpenAI أن هذه المرحلة تجريبية وتمتد لـ 120 يوماً، بهدف تطوير وتحسين التجربة استناداً إلى ردود الأفعال.





وفي السياق نفسه، أعلنت الشركة عن إطلاق أدوات الرقابة الأبوية داخل ChatGPT، تتيح للآباء تخصيص تجربة أبنائهم المراهقين، عبر تقييد بعض الميزات مثل وضع الصوت، الذاكرة، توليد الصور، إضافة إلى تحديد أوقات استخدام هادئة.

كما سيتضمن النظام آلية للكشف المبكر عن مؤشرات مرتبطة بالتفكير في إيذاء النفس، بحيث يتم تنبيه الوالدين عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الإشعارات الفورية. وفي حال تعذّر التواصل مع الأهل، تعمل OpenAI على تطوير بروتوكولات للتواصل مع الشرطة أو خدمات الطوارئ.

ورغم إدراكها لاحتمال وقوع إنذارات كاذبة، شددت الشركة على أن "التحذير المبكر أفضل من الصمت"، مؤكدة أن الغاية هي منح الأهل فرصة التدخل السريع قبل تفاقم أي أزمة.



