"تشات جي بي تي" يغير تجربة التسوق.. الشراء والدفع من داخل المحادثة

في خطوة قد تغيّر قواعد اللعبة في عالم التجارة الإلكترونية، أطلقت OpenAI ميزة جديدة داخل ChatGPT تسمح للمستخدمين في الولايات المتحدة بإتمام عمليات الشراء مباشرة من المحادثة، دون الحاجة لمغادرة التطبيق.



هذه الخطوة تمثل انتقالاً من مجرد البحث عن المنتجات وتصفّحها، إلى تحويل الذكاء الاصطناعي إلى وكيل تجاري مباشر يدير الاكتشاف، التوصية، والدفع في آن واحد، الأمر الذي يهدد هيمنة عمالقة مثل أمازون وجوجل على بوابات التسوق الإلكترونية.





ميزة الدفع الفوري





أعلنت OpenAI عن إطلاق ميزة "الدفع الفوري" (Instant Checkout) في ChatGPT، والتي تتيح لمستخدمي الولايات المتحدة ، سواء من المشتركين في خطط Pro وPlus أو حتى المجانية ، شراء منتجات مباشرة من داخل المحادثة. الميزة متاحة حالياً مع البائعين الأميركيين عبر منصة Etsy، على أن يتم توسيعها قريباً لتشمل أكثر من مليون متجر عبر Shopify.





الميزة الجديدة تأتي استكمالاً لخصائص تسوق سابقة في ChatGPT، حيث كان المستخدمون يحصلون على اقتراحات للمنتجات وصور وأسعار ومراجعات وروابط مباشرة للشراء. الجديد الآن أن عملية الشراء تتم كاملة داخل الدردشة: يكفي الضغط على زر "شراء" لتأكيد الطلب وتفاصيل الشحن والدفع عبر Apple Pay أو Google Pay أو Stripe أو بطاقة الائتمان.





خطوة OpenAI ليست معزولة؛ إذ أطلقت شركات أخرى مثل Perplexity ومايكروسوفت أدوات مشابهة، ما يشير إلى سباق محموم نحو جعل المحادثات بالذكاء الاصطناعي بديلاً لمحركات البحث التقليدية ومتاجر الإنترنت الكبرى.

هذا التحول يفتح الباب أمام تغييرات عميقة في خريطة القوة بالتجارة الإلكترونية. فبينما احتكرت أمازون وجوجل لسنوات بوابة اكتشاف المنتجات وفرضت رسوماً على التجار لضمان الظهور، قد تصبح منصات المحادثة الذكية هي اللاعب الجديد القادر على تحديد ما يظهر للمستهلكين وما يتم تفضيله.

وأكدت OpenAI أن النتائج التي يعرضها ChatGPT هي "عضوية وغير مدفوعة" وتُرتب بحسب الصلة بالمستخدم فقط، مع فرض "رسوم صغيرة" على التجار عند إتمام عمليات الشراء.





إلى جانب ذلك، أعلنت الشركة عن إتاحة بروتوكول Agentic Commerce Protocol (ACP) كمصدر مفتوح، وهو التقنية التي تم تطوير ميزة الدفع الفوري بالاعتماد عليها مع Stripe. هذا يتيح لتجار ومطوري التطبيقات دمج عمليات الدفع المباشرة داخل المحادثات، ويوسّع انتشار المتاجر الافتراضية القائمة على الذكاء الاصطناعي.







لكن هذه السيطرة المحتملة تضع OpenAI في مواجهة مباشرة مع جوجل، التي أطلقت مؤخراً بروتوكولاً مفتوحاً خاصاً بها للمدفوعات عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، أطلقت عليه اسم Agent Payments Protocol (AP2).





ورغم المخاوف من تسليم ChatGPT معلومات الدفع، أكدت OpenAI أن جميع الطلبات والمدفوعات والتنفيذ تتم من خلال أنظمة التجار المعتادة، بينما يقتصر دور ChatGPT على كونه وسيطاً آمناً لنقل البيانات بين المستخدم والبائع.





إسلام العبادي(أبوظبي)