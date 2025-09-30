الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

خطوة جديدة من "ديب سيك" نحو ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة وابتكارًا

"ديب سيك"
30 سبتمبر 2025 17:08

أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ديب سيك أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي، واصفة إياه بأنه "إصدار تجريبي"، حيث يعد خطوة نحو جيل جديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويحمل النموذج الجديد من "ديب سيك" - ومقرها هانغتشو- اسم "DeepSeek-V3.2-Exp".ووصفت الشركة النموذج، في منشور على منتدى "Hugging Face" للمطورين، بأنه "خطوة وسيطة نحو بنية الجيل القادم".وفق موقع تك كرانش المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وقالت الشركة إن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد يتميز بكفاءة تدريب أعلى وسرعة أفضل في معالجة التسلسلات الطويلة من النصوص مقارنةً بالإصدارات السابقة.
نتائج أولية 
تشير اختبارات أولية أجرتها "ديب سيك" إلى أن تكلفة استدعاء بسيط عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) قد تنخفض بمقدار النصف تقريبًا في حالات النصوص طويلة السياق.
تقليص تكاليف الاستدلال
النموذج الجديد يُعد واحدًا من سلسلة ابتكارات تهدف إلى معالجة مشكلة تكاليف الاستدلال، أي التكاليف التشغيلية لتشغيل نموذج ذكاء اصطناعي مدرَّب مسبقًا، بعيدًا عن تكاليف تدريبه.
 سباق الذكاء الاصطناعي
تُعتبر"ديب سيك"، ومقرها الصين، لاعبًا غير تقليدي في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.
وكانت الشركة قد أثارت ضجة مطلع العام عبر نموذجها R1، الذي تم تدريبه بتكلفة منخفضة جدًا باستخدام تقنيات التعلم المعزز. 

ديب سيك
الذكاء الاصطناعي
