"تشات جي.بي.تي" يدفع "أوبن إيه.آي" إلى نادي النصف تريليون

وصلت شركة أوبن إيه.آي، المطورة لروبوت الدردشة الشهير تشات جي.بي.تي، إلى قيمة سوقية قدرها 500 مليار دولار، وذلك بعد صفقة باع فيها موظفون حاليون وسابقون أسهماً بقيمة تقترب من 6.6 مليار دولار، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع لوكالة رويترز يوم الخميس.

ووفقاً لموقع "economictimes" تعكس هذه القفزة الكبيرة في تقييم الشركة ثقة المستثمرين المتزايدة في قدرات أوبن إيه.آي وريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت واحدة من أبرز الأسماء في وادي السيليكون.

تأتي هذه الصفقة في إطار سوق الأسهم الثانوية، والتي تتيح للموظفين والمستثمرين الأوائل بيع حصصهم دون الحاجة إلى إدراج الشركة في البورصة.