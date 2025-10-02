الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"تشات جي.بي.تي" يدفع "أوبن إيه.آي" إلى نادي النصف تريليون

"تشات جي.بي.تي" يدفع "أوبن إيه.آي" إلى نادي النصف تريليون
2 أكتوبر 2025 10:20

وصلت شركة أوبن إيه.آي، المطورة لروبوت الدردشة الشهير تشات جي.بي.تي، إلى قيمة سوقية قدرها 500 مليار دولار، وذلك بعد صفقة باع فيها موظفون حاليون وسابقون أسهماً بقيمة تقترب من 6.6 مليار دولار، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع لوكالة رويترز يوم الخميس.

ووفقاً لموقع "economictimes" تعكس هذه القفزة الكبيرة في تقييم الشركة ثقة المستثمرين المتزايدة في قدرات أوبن إيه.آي وريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت واحدة من أبرز الأسماء في وادي السيليكون.

أخبار ذات صلة
عمر العلماء: برؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد الإمارات نموذج عالمي في ريادة الذكاء الاصطناعي
ضاحي خلفان يتلقى رسالة دكتوراه حول تخطيط القوى العاملة بالذكاء الاصطناعي

تأتي هذه الصفقة في إطار سوق الأسهم الثانوية، والتي تتيح للموظفين والمستثمرين الأوائل بيع حصصهم دون الحاجة إلى إدراج الشركة في البورصة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
تشات جي بي تي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©