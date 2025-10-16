الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"ميتا" تخطط لإنشاء مركز بيانات جديد في تكساس لدعم الذكاء الاصطناعي

شعار «ميتا»
16 أكتوبر 2025 08:09

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، أنها تخطط لاستثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في إنشاء مركز بيانات جديد في ولاية تكساس الأمريكية بحلول عام 2028، في إطار توسعها في بناء بنية تحتية خاصة بالذكاء الاصطناعي. 

وقالت الشركة إن موقع المركز في مدينة "إل باسو" سيعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة. 

أخبار ذات صلة
كليات التقنية العليا تستعرض في "جيتكس" أنظمة التعليم الذكي والذكاء الاصطناعي
بريطانيا تدرس المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي

ويعد هذا المشروع جزءا من خطة ميتا الأوسع لتعزيز قدرات المعالجة لمنتجاتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل فيسبوك وإنستغرام، بالإضافة إلى مشروعاتها المستقبلية في عالم الميتافيرس.

وعند اكتمال بنائه، سينضم مركز إل باسو إلى شبكة ميتا العالمية التي تشمل أكثر من 20 مركز بيانات، فيما أكدت الشركة التزامها بالاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن المنشأة الجديدة ستستخدم مياه معاد تدويرها لتبريد الخوادم وستعتمد على مصادر طاقة متجددة محلية. 

المصدر: وكالات
الذكاء الاصطناعي التوليدي
تكساس
مراكز البيانات
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
الرياضة
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
اليوم 14:20
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
علوم الدار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
اليوم 14:17
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
الرياضة
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
اليوم 14:12
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
الرياضة
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©