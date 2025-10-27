"أوبن إيه آي" تقرأ عقلك.. المختبر العصبي يكشف أسرار المستقبل

قبل أشهر، أفادت تقارير عن استعداد سام ألتمان لدعم مشروع Merge Labs لمنافسة Neuralink في مجال واجهات الدماغ-الحاسوب. ومع انضمام مهندس بارز، حائز على عدة جوائز، يكتسب المشروع بعدًا علميًا متقدمًا، خصوصًا في تطوير تقنيات غير جراحية للتفاعل مع الدماغ.

وفقاً لموقع "indian express" تركز Merge Labs على استخدام الموجات فوق الصوتية والعلاج الجيني بدلاً من زرع أجهزة كهربائية في الدماغ، مستفيدين من أبحاث المهندس الجديد في Caltech لتطوير أساليب تصوير وتحكم عصبي غير جراحي، حيث يمكن للدماغ أن "يتحدث" إلى الحاسوب مباشرة باستخدام الموجات الصوتية والمجالات المغناطيسية، بلا أي تدخل جراحي.







وأوضح ألتمان سابقًا أنه لن يزرع أي جهاز في دماغه خشية إلحاق الضرر بالخلايا العصبية، قائلاً: "أود أن أتمكن من التفكير بشيء ما، ويجيب ChatGPT عليه. ربما وضع للقراءة فقط. يبدو هذا منطقيًا".







ويستعد المشروع لجمع نحو 250 مليون دولار من صندوق استثمارات OpenAI، مع مشاركة ألتمان كمؤسس مشارك دون الانخراط اليومي، في خطوة تؤكد أن Merge Labs ليست مجرد فكرة، بل بداية ثورة محتملة في علوم الدماغ والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، حيث تصبح الأفكار البشرية أفعالًا وأوامر رقمية مباشرة.





إسلام العبادي(أبوظبي)