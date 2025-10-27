الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"أوبن إيه آي" تقرأ عقلك.. المختبر العصبي يكشف أسرار المستقبل

"أوبن إيه آي" تقرأ عقلك.. المختبر العصبي يكشف أسرار المستقبل
27 أكتوبر 2025 11:26

قبل أشهر، أفادت تقارير عن استعداد سام ألتمان لدعم مشروع Merge Labs لمنافسة Neuralink في مجال واجهات الدماغ-الحاسوب. ومع انضمام مهندس بارز، حائز على عدة جوائز، يكتسب المشروع بعدًا علميًا متقدمًا، خصوصًا في تطوير تقنيات غير جراحية للتفاعل مع الدماغ.

 

وفقاً لموقع "indian express" تركز Merge Labs على استخدام الموجات فوق الصوتية والعلاج الجيني بدلاً من زرع أجهزة كهربائية في الدماغ، مستفيدين من أبحاث المهندس الجديد في Caltech لتطوير أساليب تصوير وتحكم عصبي غير جراحي، حيث يمكن للدماغ أن "يتحدث" إلى الحاسوب مباشرة باستخدام الموجات الصوتية والمجالات المغناطيسية، بلا أي تدخل جراحي.


اقرأ أيضاً.. إيلون ماسك: "نيورالينك" نجحت في زرع شريحتها الدماغية للمرة الثانية

 

 

وأوضح ألتمان سابقًا أنه لن يزرع أي جهاز في دماغه خشية إلحاق الضرر بالخلايا العصبية، قائلاً: "أود أن أتمكن من التفكير بشيء ما، ويجيب ChatGPT عليه. ربما وضع للقراءة فقط. يبدو هذا منطقيًا".


هيئة أبوظبي للدفاع المدني تحصد جائزتين خليجيتين
الذكاء الاصطناعي يحل لغزًا يتعلق بمرض "كرون"

اقرأ أيضاً.. "نيورالينك" تقدم أملًا جديدًا للمصابين بشلل الأطراف


ويستعد المشروع لجمع نحو 250 مليون دولار من صندوق استثمارات OpenAI، مع مشاركة ألتمان كمؤسس مشارك دون الانخراط اليومي، في خطوة تؤكد أن Merge Labs ليست مجرد فكرة، بل بداية ثورة محتملة في علوم الدماغ والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، حيث تصبح الأفكار البشرية أفعالًا وأوامر رقمية مباشرة.

إسلام العبادي(أبوظبي)

 

سام ألتمان
الدماغ
الذكاء الاصطناعي
الحاسوب
