"نيورالينك" تقدم أملًا جديدًا للمصابين بشلل الأطراف

أعلنت شركة "نيورالينك" عن إطلاق تجربة جديدة لاختبار قدرة شريحتها الدماغية "N1" على التحكم في الأذرع الروبوتية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.





وأكدت الشركة عبر تغريدة عبر منصة "إكس": "يسرنا الإعلان عن موافقة وإطلاق تجربة جديدة لاستكشاف قدرة الشريحة N1 على التحكم في ذراع روبوتية مساعدة".





التجربة، التي أُطلق عليها اسم "CONVOY"، تستهدف تحسين جودة الحياة للأشخاص المصابين بشلل الأطراف، خاصة الرباعي منهم، من خلال استعادة التحكم في الحركة.



وصرحت نيورالينك: "هذه خطوة مهمة نحو استعادة الحرية الجسدية والرقمية".









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تطبيقات الشريحة



تمت زراعة شريحة "N1" سابقًا في دماغ أول مريض بشري يُدعى نولاند أرباو، حيث نجح في استخدام الشريحة للتحكم في مؤشر فأرة الحاسوب.

تعمل الشريحة من خلال قراءة إشارات الدماغ وترجمتها إلى أوامر تُرسل عبر البلوتوث إلى الأجهزة المختلفة.

وفي أغسطس الماضي، أجرت الشركة عملية زراعة الشريحة لمريض ثانٍ وأوضحت خططها لتوسيع استخدام الشريحة للتحكم في الأذرع الروبوتية والكراسي المتحركة، مما يمنح المرضى القدرة على إطعام أنفسهم والتنقل بشكل مستقل.















تفاصيل الدراسة



رغم أن الشركة لم تكشف تفاصيل دقيقة حول موقع التجربة أو إطارها الزمني، فقد أشارت إلى أن المرضى المشاركين في دراستها الحالية "PRIME" يمكنهم أيضًا الانضمام إلى تجربة "CONVOY".



يذكر أن نيورالينك وسّعت مؤخرًا دراسة "PRIME" لتشمل كندا بعد إطلاقها في الولايات المتحدة.

لم تصدر الشركة أو إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أي تعليقات إضافية حول التجربة حتى الآن، لكنها تمثل خطوة جديدة في مسار الابتكارات التي تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا المتطورة.





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