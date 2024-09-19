جهاز نيورالينك لاستعادة البصر ينال الموافقة الأميركية

أعلنت شركة "نيورالينك" "Neuralink" أن جهازها الطبي "بلايند سايت" "Blindsight" حصل على تصنيف "جهاز ثوري" أو "breakthrough device" من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA، يعكس هذا التصنيف أهمية الجهاز باعتباره تقدماً طبياً هاماً، مما يُسهل عملية موافقته واعتماده من خلال تقديم دعم إضافي وتسريع التجارب السريرية.





يهدف جهاز "بلايند سايت" إلى استعادة الرؤية للأشخاص الذين فقدوا بصرهم، وكذلك لأولئك الذين وُلدوا بدون بصر، بشرط أن تكون القشرة البصرية في الدماغ سليمة. على الرغم من أن الدقة البصرية للجهاز قد تكون محدودة في البداية، إلا أن إيلون ماسك، مؤسس الشركة، يطمح إلى أن يتطور الجهاز ليحقق دقة قد تفوق الرؤية الطبيعية أو "قد تفوقها"، بما في ذلك إمكانية الرؤية في الأطياف غير المرئية للبشر مثل الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.



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هذا التقدم يأتي ضمن جهود الشركة لتطوير واجهات الدماغ التقنية التي تسعى لتحسين حياة الأفراد من خلال تقنيات مبتكرة، حيث تقوم الشركة حالياً بتجارب سريرية مع مرضى بشريين. التصنيف الجديد من FDA سيساعد Neuralink في تسريع العمليات اللازمة لإطلاق Blindsight في السوق.

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يُعتبر تصنيف "الجهاز الثوري" برنامجاً طوعياً تقدمه إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، يهدف إلى تسريع عملية تطوير ومراجعة الأجهزة الطبية التي تقدم علاجات أو تشخيصات فعالة للحالات الصحية الخطيرة والمزمنة، كما أن الأجهزة التي تحصل على هذا التصنيف تُعتبر مبتكرة ولها القدرة على إحداث تأثير كبير في تحسين حياة المرضى، خاصةً لأولئك الذين لا تتوفر لهم خيارات علاج فعالة حالياً.