الذكاء الاصطناعي

جوجل تُحدث ثورة في تطوير التطبيقات بأداة «Opal» الجديدة

جوجل تُحدث ثورة في تطوير التطبيقات بأداة “Opal” الجديدة
8 نوفمبر 2025 16:24

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق أداة جديدة تحمل اسم «Opal» ضمن منصة Google Labs، تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات ذكية بالكامل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة لأي معرفة برمجية مسبقة.
تعمل الأداة الجديدة بطريقة بسيطة تعتمد على الأوامر النصية، إذ يمكن للمستخدم وصف فكرة التطبيق بالكلمات، ليتولى النظام ترجمتها إلى عناصر وأوامر داخلية، ويحوّلها مباشرة إلى تطبيق يعمل على الويب أو الجوال.
كما توفر واجهة بصرية تفاعلية تسمح بتعديل الخطوات أو المكونات بسهولة.
ووفقًا لتقارير تقنية من مواقع مثل InfoWorld وIndia Today، فإن «Opal» تستهدف ما يُعرف بـ"التطبيقات المصغّرة" أو Mini-Apps، وتتيح كذلك مشاركة المشاريع مع الآخرين أو تطويرها جماعيًا، ما يجعلها أداة مثالية للمبدعين ورواد الأعمال الذين لا يمتلكون خلفية تقنية.
وأشارت جوجل إلى أن «Opal» ما تزال في مرحلتها التجريبية العامة (Public Beta) داخل الولايات المتحدة، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل أسواقًا أخرى حول العالم.
واعتبر خبراء التقنية هذه الخطوة جزءًا من التوجّه المتسارع نحو تعميم أدوات التطوير بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن لأي مستخدم اليوم أن يحوّل فكرته إلى تطبيق في دقائق.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
