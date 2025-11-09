جوجل تعتزم نقل معالجة الذكاء الاصطناعي إلى الفضاء

كشف فريق من باحثي جوجل عن خطة لبناء نظام تعلم آلي في الفضاء. سيتألف نظام معالجة الذكاء الاصطناعي من شبكة من الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض، مما قد يوفر مساحة كبيرة، لا سيما وأن جوجل تمتلك مراكز بيانات ضخمة مخصصة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تبدأ اختبارات هذا النظام في عام 2027.

إلى جانب تقليل المساحة المادية المطلوبة، سيعتمد نظام الذكاء الاصطناعي الفضائي على الطاقة الشمسية. من المرجح أن يستغرق إطلاق مشروع (Suncatcher) "صائد الشمس" (بمعناه الحرفي والمجازي) سنوات، ولكنه يحمل في طياته إمكانية تغيير طريقة توسيع نطاق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

سيتضمن نظام الذكاء الاصطناعي الفضائي وحدات معالجة Tensor على متن "أساطيل من الأقمار الصناعية المجهزة بألواح شمسية"، وفقًا للورقة البحثية الأولية للفريق.

وقال الفريق "نوضح المنهج الأساسي للطيران التشكيلي باستخدام مجموعة من 81 قمرًا صناعيًا بنصف قطر 1 كيلومتر، ونصف أيضًا منهجًا لاستخدام نماذج التعلم الآلي عالية الدقة للتحكم في مجموعات كبيرة من الأقمار الصناعية".

تواجه جوجل عددًا من التحديات في سبيل تحويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في مدار الأرض المنخفض إلى حقيقة واقعة، ولعل أبرزها تكلفة إطلاق شرائح TPU والأجهزة المرتبطة بها إلى الفضاء. ويقدر فريق البحث أن تكاليف الإطلاق قد تصل إلى حوالي 200 دولار أميركي للكيلوغرام الواحد "بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي".

من بين التحديات الأخرى، القرب من الشمس. فبينما ستحل الألواح الشمسية مشكلة تزويد نظام الذكاء الاصطناعي الضخم بالطاقة في الفضاء، إلا أن إشعاع الشمس يُعدّ مدمرًا للأجهزة الإلكترونية المعقدة. لكن الباحثين حددوا المدة التي يُرجح أن تدومها شرائح TPU باهظة الثمن هذه على مقربة من الشمس، ويبدو أنهم يتقبلون احتمال قصر عمرها الافتراضي.

يشير الفريق إلى أن "شرائح Trillium TPU خضعت لاختبارات الإشعاع، وهي قادرة على تحمل جرعة تأين إجمالية تعادل عمر مهمة لمدة 5 سنوات دون أعطال دائمة".

وتوفر وحدات معالجة Tensor التابعة لجوجل منافسة لشركة انفيديا (Nvidia) في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن انفيديا لا تزال تسيطر بقوة على السوق. وعندما أضافت آبل ميزات الذكاء الاصطناعي إلى هواتف iPhone وأجهزة Mac الخاصة بها العام الماضي، كشفت الشركة أنها دربت نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها باستخدام وحدات معالجة Tensor من جوجل بدلاً من أنظمة الذكاء الاصطناعي من انفيديا.

ويمكن لشريحة Tensor الجديدة المقبلة من جوجل، Ironwood، أن تتوسع لتشمل ما يصل إلى 9216 شريحة.

ويُعد مشروع Suncatcher واحدًا من عدة مشاريع في مختبر "إكس" (X) التابع لجوجل، والمعروف أيضًا باسم برنامج Moonshot. ويتولى مختبر "إكس" المشاريع صعبة التطوير، ومن هنا جاء اسم Moonshot.

وقد شارك المختبر في بناء السيارات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى شركة Taara، وهي شركة تستخدم محطات إرسال ضوئية أرضية لتوفير خدمة الإنترنت بسرعة 20 جيجابت في الثانية للمناطق النائية.

مصطفى أوفى (أبوظبي)