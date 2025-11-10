ثورة جديدة من تسلا.. أرسل الرسائل وأنت تقود سيارتك!

أطلق الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، تصريحات مثيرة خلال اجتماع المساهمين السنوي، وقدم وعودًا طموحة بشأن مستقبل الشركة، من القيادة الذاتية إلى الروبوتات وحتى السيارة الطائرة، وفق تقرير موقع "Engadget".



"الرسائل أثناء القيادة" قريبًا



أكد ماسك أن الشركة باتت قريبة جدًا من تمكين أصحاب سيارات تسلا المجهزة بنظام Full Self-Driving (FSD) من إرسال الرسائل أثناء القيادة. حاليًا، تراقب السيارات بدقة أعين السائقين لضمان التركيز على الطريق، لكن ماسك صرح أن تسلا ستتيح قريبًا قيادة ذاتية بدون إشراف مباشر تسمح بالرسائل أثناء القيادة خلال شهر أو شهرين.



ويجدر بالذكر أن نظام FSD الحالي يوفر مستوى 2 من القيادة الذاتية، بينما يعد ماسك بتحقيق المستوى 4، حيث يمكن للسائق الانفصال تمامًا عن مهام القيادة. ومع ذلك، لم يوضح بعد الخطوات القانونية أو إجراءات السلامة المطلوبة قبل السماح بالرسائل أثناء القيادة.





روبوتاكسي "Cybercab" وثورة في التصنيع



كشف ماسك عن روبوتاكسي Cybercab، مؤكدًا أن الإنتاج سيبدأ في أبريل المقبل. هذا الروبوتاكسي مصمم خصيصًا للقيادة الذاتية ولن يحتوي على دواسات أو عجلة قيادة أو مرايا جانبية.

وأوضح أن عملية تصنيعه تختلف تمامًا عن السيارات التقليدية، وتشبه تصنيع الهواتف الذكية، مما يتيح إنتاج وحدة كل 10 ثوانٍ فقط.



السيارة الطائرة تؤجل عرضها التجريبي



حول السيارة الطائرة التي ألمح إليها ماسك في مقابلة مع جو روجان، أعلن الرئيس التنفيذي أن العرض التجريبي سيتم في 1 أبريل 2026 بدلًا من الأشهر القادمة، على أن يبدأ الإنتاج بعد عام تقريبًا من العرض. وأشار ماسك إلى أن المواعيد التي يعلنها غالبًا ما تكون متفائلة جدًا.





روبوت "Optimus" أكبر مشروع في تاريخ تسلا



كان روبوت Optimus البشري حاضرًا على المسرح، ووصفه ماسك بأنه أكبر منتج في تاريخ الشركة، أكبر من الهواتف الذكية وأي ابتكار آخر. وأوضح أن تسلا ستبدأ بخط إنتاج مليون روبوت سنويًا، ثم 10 ملايين، مع توقع وصول الإنتاج مستقبلاً إلى ما بين 100 مليون ومليار روبوت سنويًا.

وأشار ماسك إلى أن الروبوتات ستلعب أدوارًا في الرعاية الطبية.



حزمة مكافآت ماسك القياسية



قبل ظهور ماسك على المسرح، وافق المساهمون على حزمة مكافآت تصل إلى تريليون دولار على مدى 10 سنوات، شريطة تحقيق عدة أهداف للشركة، منها الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ 8.5 تريليون دولار وبيع مليون روبوت أوبتيموس.





إسلام العبادي(أبوظبي)