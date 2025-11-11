"أوبن ايه آي" تدخل عالم الصحة الرقمية

تستعد شركة أوبن ايه آي، لدخول عالم الصحة الرقمية، مستثمرة خبرتها العميقة في الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير مساعد صحي ذكي قادر على دعم المستخدمين والأطباء على حدّ سواء.

يأتي هذا التوجّه بعد النجاحات المتتالية التي حققتها الشركة في مجالات اللغة والتفاعل الذكي عبر نماذجها المتطورة مثل GPT-5، لتنتقل اليوم إلى رعاية الإنسان وصحته.

مصادر مقربة من شركة أوبن ايه.آي، أوضحت أن الشركة تدرس تطوير منتجات صحية للمستهلكين، من بينها مساعد شخصي في الأمور الصحية يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وفق موقع "بيزنس إنسايدر".

قيادة جديدة بخبرة طبية وتقنية

عينت أوبن ايه آي شخصيتين بارزتين لقيادة هذا التوجه، تضمنت تعيين نيت جروس الشريك المؤسس لشبكة "دوكسيميتي" للأطباء مسؤولا عن استراتيجية الرعاية الصحية في يونيو، وتعيين آشلي ألكسندر المدير التنفيذي السابق في إنستجرام نائبة رئيس إدارة المنتجات الصحية في أغسطس.

المساعد الصحي الذكي

خلال عرض نموذج GPT-5، أشار الرئيس التنفيذي سام ألتمان إلى أن النظام قادر على أداء دور "خبير بدرجة دكتوراه"، مما يعني إمكانية تقديم تحليلات طبية دقيقة، ومساعدة المستخدمين في فهم نتائج الفحوصات واتخاذ قرارات صحية واعية.

تركّز أوبن أيه آي على تطوير مساعد يستطيع شرح المعلومات الطبية بلغة مبسطة، دون استبدال الأطباء، بل دعمهم.

أدوات ومعايير جديدة للجودة

في مايو 2025، أطلقت الشركة أداة HealthBench، وهي منصة لقياس سلامة ودقة أنظمة الذكاء الاصطناعي الصحية. تستخدم الأداة لتقييم مدى التزام المساعدات الذكية بالمعايير الطبية وأخلاقيات الممارسة.

شراكات استراتيجية

تعمل أوبن أيه آي على بناء شراكات مع مؤسسات في أفريقيا والولايات المتحدة بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات المرضى اليومية.

الرؤية المستقبلية

ترى أوبن أيه آي أن تحسين صحة الإنسان سيكون من أعظم إنجازات الذكاء العام الاصطناعي (AGI)، وتسعى لخلق نظام ذكي موثوق يمكنه تحسين التشخيص والتثقيف الصحي عالميًا.

لمياء الصديق (أبوظبي)