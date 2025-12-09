الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

مارك زوكربيرغ يتخلى عن حلم "الميتافيرس" بعد خسارة 77 مليار دولار

مارك زوكربيرغ يتخلى عن حلم "الميتافيرس" بعد خسارة 77 مليار دولار
9 ديسمبر 2025 13:02

بعد سنوات من الاستثمار الضخم في الميتافيرس، يبدو أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بدأ يواجه الحقيقة وأن رهاناته على العالم الافتراضي لم تثمر كما توقع. الشركة التي خسرت أكثر من 70 مليار دولار في مشاريع الواقع الافتراضي تتجه الآن نحو إعادة هيكلة شاملة، مع تغيير أولوياتها نحو الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لموقع "indiatimes" أعلنت ميتا عن تخفيض ميزانية قسم Reality Labs المسؤول عن مشاريع الميتافيرس بنسبة تصل إلى 30%، في خطوة تعكس تراجع اهتمام المستهلكين بالتكنولوجيا الافتراضية التي راهنت عليها الشركة.


وقد سجلت الشركة خسائر ضخمة خلال السنوات الأربع الماضية، ما أثار مخاوف المستثمرين، قبل أن يرتفع سهم ميتا بنسبة 4% بعد الإعلان عن هذه التخفيضات، في مؤشر على تهدئة بعض القلق المحيط بالمستقبل المالي للشركة.

 

تشمل خطة إعادة الهيكلة الاستغناء عن عدد من الوظائف داخل وحدة الميتافيرس، على أن تبدأ التغييرات مطلع يناير المقبل. كما أعلنت الشركة عن تأجيل إطلاق نظارات الواقع المختلط من النصف الثاني من 2026 إلى النصف الأول من 2027، وهو قرار يعكس التحديات المستمرة في تحويل رؤية الميتافيرس إلى واقع ملموس.

 

في الوقت نفسه، يركز زوكربيرغ جهود الشركة على الذكاء الاصطناعي، مع خطط لتعزيز مراكز البيانات واستثمار 600 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة في البنية التحتية والوظائف، بهدف تطوير نماذج جديدة وتقنيات مبتكرة تعيد لميتا مكانتها في سباق التكنولوجيا، بعد أن ثبت محدودية نجاح رهاناتها على العالم الافتراضي.


إسلام العبادي(أبوظبي)


 

 

 

ميتا
الذكاء الاصطناعي
الميتافيرس
