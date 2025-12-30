من محادثة إلى منصة متكاملة: "تشات جي بي تي" يغيّر أسلوب الحياة الرقمية

لم يعد "تشات جي بي تي" مجرد أداة للإجابة عن الأسئلة، بل تحوّل إلى منصة ذكية متعددة المهام بفضل ميزة تكامل التطبيقات التي أطلقتها "أوبن ايه آي". هذه الميزة تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم في تطبيقات شهيرة والتفاعل معها مباشرة عبر المحادثة، مثل "سبوتيفاي" و"أوبر" و"دور داش" و"كانفا" و"بوكِينغ" و"كورسيرا" و"تارغت"، ما يجعل "تشات جي بي تي" وسيطاً رقمياً قادراً على التخطيط، الحجز، الشراء، الإبداع، والتعلّم من دون الحاجة إلى التنقّل بين التطبيقات.

كيف تستخدم ميزات "تشات جي بي تي" الجديدة؟

يمكن تفعيل أي تكامل بسهولة عبر كتابة اسم التطبيق في بداية الطلب، أو من خلال قسم التطبيقات في الإعدادات.

بعد كتابة الأمر، يعرض شات جي بي تي نافذة لربط الحساب بالتطبيق المطلوب، وبعد الموافقة على الأذونات، يمكن التفاعل مع الخدمة مباشرة عبر الدردشة من دون مغادرتها.

وتتيح أوبن ايه آي، خيار الدخول إلى الإعدادات واختيار Apps and Connectors لربط أكثر من تطبيق في وقت واحد أو حذفها لاحقًا. ويختص كل تطبيق من التطبيقات بأمر معين.

وأكدت أوبن إيه آي أن التطبيقات المربوطة بحساب المستخدم يمكنها الوصول فقط إلى الحد الأدنى من البيانات الضرورية لتنفيذ الأوامر، مشددة على حق المستخدم في مراجعة الأذونات الممنوحة أو قطع الاتصال بأي تطبيق في أي وقت عبر الإعدادات، بما يضمن الحفاظ على الخصوصية.

وأكدت أن هذه الخطوة تمثل "جيلًا جديدًا من التطبيقات التفاعلية داخل تشات جي بي تي"، لجعل الذكاء الاصطناعي "أداة عملية تُسهل مهام الحياة اليومية وتتكيف مع احتياجات كل مستخدم بشكل شخصي".

تسوّق وخطط لوجباتك بأسلوب ذكي

يوفّر تكامل DoorDash تجربة متقدمة لتخطيط الوجبات، حيث يمكن للمستخدم طلب خطة كاملة ليقوم "تشات جي بي تي" بإضافة جميع المكوّنات تلقائيًا إلى سلة التسوّق ومراجعتها قبل إتمام الطلب. وتتوفر هذه الميزة حاليًا في الولايات المتحدة عبر متاجر بقالة معروفة. في المقابل، يقدّم تكامل Target تجربة تسوّق مرنة، تتيح اقتراح الهدايا وتجهيز سلال مشتريات جاهزة مع خيارات توصيل أو استلام متعددة.

السفر من التخطيط إلى التنفيذ داخل المحادثة

أصبحت تجربة السفر أكثر سهولة مع تكاملات Booking.com وExpedia، إذ يمكن البحث عن الفنادق والرحلات وفق الميزانية والتواريخ وعدد المسافرين، مع تصفية النتائج حسب التقييم أو مستوى الفندق. وبعد اختيار العرض المناسب، يتم الانتقال لإتمام الحجز عبر المنصة الأصلية. كما يكمّل Uber هذه التجربة من خلال تسهيل التنقّل عند الوصول، إلى جانب تكامل Uber Eats لطلب الطعام محليًا.

الإبداع وتحويل الأفكار إلى واقع

يساعد تكامل Canva المستخدمين على إنشاء تصاميم أولية بسرعة، سواء لعروض تقديمية أو منشورات رقمية، مع إمكانية تحديد الألوان والخطوط والمقاسات. وفي السياق نفسه، يتيح Figma تحويل الأفكار المعقّدة إلى مخططات وخرائط تدفّق واضحة، بالإضافة إلى إنشاء خرائط طريق للمنتجات تساعد الفرق على تنظيم العمل وتحديد المراحل والأهداف.

التعلّم والترفيه بتجربة مخصّصة

يدعم تكامل Coursera المستخدمين في اكتشاف الدورات التعليمية المناسبة لمستواهم، مع إمكانية مقارنة الخيارات قبل التسجيل. أما Spotify، فيقدّم تجربة ترفيهية ذكية تتيح إنشاء قوائم تشغيل مخصّصة، واكتشاف موسيقى وبودكاست جديدة، وإدارة المحتوى مباشرة عبر"تشات جي بي تي" بما يتوافق مع اهتمامات المستخدم.

البحث عن منزل بطريقة أكثر ذكاءً

مع تكامل Zillow، يصبح البحث عن منزل جديد أكثر دقة وسرعة، حيث يمكن تحديد السعر، وعدد الغرف، والموقع المرغوب، ليعرض "تشات جي بي تي" نتائج مفلترة ومناسبة، ما يختصر الوقت ويجعل عملية البحث أكثر كفاءة.

آفاق مستقبلية وتوسّع مرتقب

أعلنت "أوبن ايه آي" أن هذه التكاملات ليست سوى البداية، إذ تخطط لإضافة شركاء جدد مثل PayPal وWalmart وOpenTable خلال عام 2026. وحاليًا، تتوفر هذه الميزة في الولايات المتحدة وكندا فقط، مع توقّعات بتوسّعها إلى مناطق أخرى مستقبلًا.

بهذا التوجّه، يرسّخ "تشات جي بي تي" مكانته كمساعد رقمي شامل، يجمع بين الذكاء الاصطناعي والخدمات اليومية في تجربة واحدة متكاملة، أقرب إلى مركز تحكّم رقمي للحياة الحديثة.

لمياء الصديق (أبوظبي)