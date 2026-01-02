بحجم حقيبة ظهر وقدرات بشرية.. الصين تطلق روبوت "Q1"

كشفت شركة الروبوتات البشرية الصينية الناشئة "AgiBot" الصينية الناشئة في مجال الروبوتات البشرية عن روبوتها الجديد Q1، وهو روبوت بشري ذكي صغير يُحمل داخل حقيبة ظهر، مدعوم بالذكاء الاصطناعي في خطوة قد تنقل الروبوتات البشرية من المختبرات إلى الحياة اليومية وتعيد تعريف مفهوم الروبوتات الشخصية.





يبلغ ارتفاع روبوت Q1 نحو 80 سنتيمترًا فقط، ويزن ما يقارب ثُمن وزن الروبوتات البشرية كاملة الحجم التي تطورها الشركة. ورغم حجمه الصغير، يتمتع الروبوت بتحكم كامل في قوى الحركة على مستوى الجسم، إلى جانب مفاصل متطورة مقاومة للصدمات تعتمد على تقنية Quasi-Direct Drive، ما يمنحه قدرة عالية على الحركة الآمنة والدقيقة.

منصة مفتوحة للجميع

وبحسب تقرير لموقع "Interesting Engineering" تم تصميم "Q1" كمنصة مفتوحة تتيح للمستخدمين والمطورين الوصول إلى أدوات تطوير برمجية مرنة، إلى جانب هيكل خارجي مفتوح المصدر قابل للطباعة ثلاثية الأبعاد، مع إمكانية برمجة الحركات دون الحاجة إلى كتابة أكواد. ويتيح ذلك تخصيص شكل الروبوت، وتجربة الذكاء الاصطناعي المجسّد، وتطوير تطبيقات جديدة دون امتلاك خبرة متقدمة في مجال الروبوتات.

ويأتي Q1 مزودًا بميزات جاهزة تشمل التفاعل الصوتي، تعليم اللغة الإنجليزية، وتحديد الموقع الذاتي، ما يجعله مناسبًا للاستخدام التعليمي والترفيهي والتجريبي على حد سواء.



الروبوتات للإيجار





وبالتوازي مع إطلاق Q1، أطلقت AgiBot الأسبوع الماضي منصة Qingtian Rent، وهي خدمة مخصصة لتأجير الروبوتات البشرية لاستخدامها في 16 نوعًا من الفعاليات، من بينها حفلات الزفاف، الحفلات الموسيقية، الاجتماعات التجارية، والمعارض، لتقديم دعم روبوتي متعدد الاستخدامات في البيئات العامة.





وفي ظل هذا التوجه، يعكس إطلاق Q1 سعي AgiBot إلى نقل الروبوتات البشرية من نطاق الاستخدام الصناعي والتجريبي إلى الفضاء الشخصي اليومي، عبر منصات أكثر مرونة وأقل تكلفة وأسهل في التخصيص.



ويشير هذا التطور إلى أن مفهوم "الرفيق الذكي" لم يعد فكرة مستقبلية بعيدة، بل خطوة عملية تتقدم بثبات نحو المستخدم العادي، في وقت يتسارع فيه سباق الشركات الصينية لإعادة رسم علاقة الإنسان بالروبوت.

إسلام العبادي(أبوظبي)