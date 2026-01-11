الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

الصين تتصدر إنتاج الروبوتات البشرية عالمياً في 2025

صورة موضوعية
11 يناير 2026 09:36

كشفت تقرير صناعي، أن شركات الروبوتات الصينية أصبحت أكبر منتجي الروبوتات الشبيهة بالبشر على مستوى العالم في عام 2025، ما يسلط الضوء على الصعود السريع للصين في هذا القطاع الصناعي الناشئ.

 

وحققت شركة "آجي بوت" التي تتخذ من شانغهاي مقرا لها حجم شحن سنوي يزيد عن 5100 وحدة، محققة حصة سوقية بنسبة 39% من سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر عالميا، لتحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث حجم الشحن والحصة السوقية، وفقا للتقرير الصادر يوم الخميس عن شركة "أومديا" وهي شركة استشارات تقنية في لندن.

 

وحلّت في المرتبة الثانية شركة "يونيتري" التي تتخذ من هانغتشو مقرا لها، تلتها شركة "يوبتك" التي تتخذ من شنتشن مقرا لها، حيث سجلت حجم شحن بلغ 4200 و1000 وحدة على التوالي.

 

وتركز شركتا "آجي بوت" و "يوبتك" على التطبيقات التجارية والصناعية، بينما تستخدم روبوتات "يونيتري" على نطاق واسع في مجالات البحث والتعليم والأسواق الاستهلاكية.

 

وحققت شركات صينية أخرى رئيسية لصناعة الروبوتات البشرية مثل "ليجو روبوت" و"إنجين إيه آي وفورييه" إلى جانب نظيراتها الأميركية بما في ذلك "فيجور إيه آي" و "أجليتي روبوتيكس وتيسلا" أعداد شحنات تتراوح بين 150 و500 وحدة لكل منها.

ويقدّر مجموع عدد الوحدات التي تضمنتها الشحنات السنوية العالمية بنحو 13 ألف وحدة.

المصدر: وام
الروبوتات البشرية الناطقة
الصين
الذكاء الاصطناعي
الروبوتات
