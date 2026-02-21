فريق بحثي صيني يطور نظاماً لتشخيص الأمراض النادرة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

طوَّر فريق بحثي صيني، نظاماً لتشخيص الأمراض النادرة، مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، يسمى «ديب رير» (DeepRare)، سجّل رقماً قياسياً جديداً في دقة التشخيص، وفقاً لدراسة نُشرت مؤخراً في مجلة «نيتشر».

وتم تطوير النظام القائم على الأدلة من قبل فريق من مستشفى شينهوا التابع لكلية الطب بجامعة شانغهاي جياو تونغ وكلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة ذاتها، وسجّل منذ إطلاق منصته الإلكترونية للتشخيص في يوليو الماضي، أكثر من 1000 مستخدم احترافي من أكثر من 600 مؤسسة طبية وبحثية حول العالم.

وأظهرت بيانات الاختبار أن «ديب رير» حقق، عند الاعتماد فقط على المعلومات الظاهرية السريرية للمرضى دون بيانات جينية، دقة بلغت 57.18% في التشخيص الظاهري من المحاولة الأولى، بزيادة تقارب 24 نقطة مئوية مقارنة بالنموذج العالمي السابق، بينما تجاوزت دقة التشخيص 70% عند دمج البيانات الجينية.

ووفقاً للدراسة، يدمج «ديب رير» وصولاً فورياً إلى مستودع ضخم من المعارف المستمدة من الأدبيات الطبية وبيانات الحالات السريرية الواقعية، وفيما يتعلق بآلية الاستدلال التشخيصي، يعتمد النظام دورة تكرارية تشمل الفرضية والتحقق والمراجعة الذاتية لتقييم الأدلة التشخيصية وتصحيح الثغرات المنطقية.

أما فيما يخص عملية الاستدلال، فإن كل نتيجة تشخيصية تُرفق بسلسلة كاملة من الأدلة، ما يتيح للأطباء ليس فقط معرفة نتيجة التشخيص، بل أيضاً فهم الأساس الذي استند إليه.

وقال سون كون، أحد المؤلفين المراسلين للدراسة من مستشفى شينهوا، إن الفريق البحثي يستعد لإطلاق تحالف عالمي للذكاء الاصطناعي لتشخيص وعلاج الأمراض النادرة، ويعتزم استكمال التحقق العملي من 20 ألف حالة للأمراض النادرة في العالم الواقعي خلال الأشهر الستة المقبلة.