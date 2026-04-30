الذكاء الاصطناعي يكتشف أخطر أنواع السرطان قبل ظهوره بسنوات

أعلن مستشفى "مايو كلينيك" في الولايات المتحدة عن نموذج ذكاء اصطناعي قادر على الكشف عن سرطان البنكرياس عبر فحوصات الأشعة المقطعية البطنية الاعتيادية، قبل ثلاث سنوات من التشخيص السريري، وذلك بتحديد علامات المرض الخفية قبل أن تصبح الأورام مرئية، في مرحلة قد يكون فيها العلاج الشافي ممكناً.

وتُمثل هذه النتائج، المنشورة في مجلة "Gut" العلمية، خطوة مهمة في جهود بحثية ممتدة لسنوات يسعى المستشفى من خلالها إلى تمكين الكشف المبكر عن أحد أخطر أنواع السرطانات.



نتائج لافتة

حلل الباحثون ما يقارب 2,000 فحص مقطعي، من بينها فحوصات لمرضى شُخِّص لديهم لاحقاً سرطان البنكرياس، وكانت جميعها قد فُسِّرت في الأصل على أنها طبيعية.

وتمكّن النظام المعروف بـ"REDMOD" من الكشف عن 73% من تلك السرطانات قبل التشخيص بمتوسط 16 شهراً، وهو ما يكاد يُضاعف معدل الكشف لدى المتخصصين الذين راجعوا الفحوصات ذاتها دون مساعدة الذكاء الاصطناعي.

وكانت الميزة أكبر في الفحوصات التي أُجريت قبل أكثر من عامين من التشخيص، إذ تعرّف الذكاء الاصطناعي على ما يقارب ثلاثة أضعاف عدد السرطانات المبكرة التي كانت ستمر دون اكتشاف.



أشد السرطانات فتكاً

يظل سرطان البنكرياس من أشد أنواع السرطان فتكاً، إذ نادراً ما يُظهر أعراضاً قابلة للكشف في مراحله الأولى.

ويُشخَّص أكثر من 85% من المرضى بعد أن يكون المرض قد انتشر بالفعل، فيما تبقى معدلات البقاء لخمس سنوات دون 15% وفق المعهد الوطني الأميركي للسرطان.

وتشير التوقعات إلى أنه سيصبح السبب الثاني للوفاة المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

وقال أجيت غوينكا، المؤلف الرئيسي للدراسة وأخصائي الأشعة في مايو كلينيك: "كان العائق الأكبر أمام إنقاذ الأرواح من سرطان البنكرياس هو عجزنا عن رؤية المرض حين يكون قابلاً للشفاء. يستطيع هذا الذكاء الاصطناعي الآن تحديد بصمة السرطان في بنكرياس يبدو طبيعياً، وبشكل موثوق عبر الزمن وفي بيئات سريرية متنوعة".



آلية العمل

يقيس REDMOD مئات الخصائص البصرية الدقيقة التي تصف نسيج الأنسجة وبنيتها، لرصد التغيرات البيولوجية الخفية مع بداية تطور السرطان.

وهو مصمم لتحليل الفحوصات المقطعية التي تُجرى أصلاً لأسباب أخرى، لا سيما لدى المرضى ذوي الخطورة العالية كمرضى السكري حديثي التشخيص، للإشارة إلى ارتفاع الخطر قبل ظهور أي كتلة مرئية.

ويعمل النظام تلقائياً دون الحاجة إلى تحضير يدوي مكثف، وقد أثبت اتساقاً في أدائه عبر مؤسسات وأجهزة وبروتوكولات تصوير متعددة.



من البحث إلى التطبيق

وينتقل الباحثون بهذا الإنجاز من المختبر إلى التطبيق السريري عبر مشروع "AI-PACED"، الذي يهدف إلى دمج الكشف الموجّه بالذكاء الاصطناعي في رعاية المرضى الأكثر عرضةً للإصابة، مع متابعتهم دورياً على المدى البعيد لتقييم فاعلية النظام والنتائج السريرية.

ويندرج هذا البحث العلمي ضمن مبادرة "Precure" في مايو كلينيك، التي تهدف إلى التنبؤ بالأمراض ومنعها عبر تحديد أقدم التغيرات البيولوجية في الجسم قبل ظهور الأعراض.



أمجد الأمين (أبوظبي)