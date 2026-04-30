الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

ما هو دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل الطب؟

الذكاء الاصطناعي في مستقبل الطب
30 ابريل 2026 23:09

مع تزايد استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الطب، ظهرت مخاوف كبيرة من أن تحل هذه التقنية المتطورة محل الاطباء.
وقد شكك مقال جديد، نُشر في مجلة الجمعية الطبية الأميركية (JAMA)، في احتمال قيام الذكاء الاصطناعي بدور الطبيب. وجادل المقال، بدلًا من ذلك، بأن هذه التقنية تكشف عن إخفاقات هيكلية أعمق في الرعاية الصحية الحديثة.
يقول الدكتور كانيو مارتينيلي، أخصائي أمراض النساء والتوليد، والمؤلف الرئيسي للمقال "هذه ليست قصة عن نهاية الطبيب، بل هي قصة عن نوع الطبيب، ونوع الطب، الذي نرغب في الحفاظ عليه وتعزيزه".

ماذا تكشف عنه نتائج اختبارات التعاطف حقًا؟

تُظهر نتائج حديثة أن الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الأطباء في التعاطف المُدرك خلال التقييمات النصية التي يُجريها المرضى، مما يُعزز الادعاءات بإمكانية محاكاة حتى أكثر الجوانب الإنسانية في الطب. لكن مارتينيلي يُجادل بأن هذه النتائج يجب تفسيرها كإشارة تحذيرية لما حدث داخل أنظمة الرعاية الصحية، وليس كدليل على أن الآلات أصبحت رحيمة.

نُشرت ورقة بحثية بعنوان "الذكاء الاصطناعي ليس نهاية الطبيب"، كتبها باحثون يعملون بقيادة الدكتور أنطونيو جيوردانو، الأستاذ في جامعة تمبل في ولاية بنسلفانيا الأميركية.

يقول مارتينيلي "يُوصَف الذكاء الاصطناعي أحيانًا بأنه يتفوق على البشر حتى في مجالات مثل التواصل التعاطفي. لا ينبغي اعتبار ذلك انتصارًا للآلات، بل مؤشرًا على مدى ابتعاد الممارسة السريرية عن الظروف التي تُتيح التعاطف".

ويضيف جيوردانو "لقد أُبعد الأطباء عن المرضى وأُثقلوا بأعباء إدارية متزايدة، مما أدى إلى شرخ حقيقي في العلاقة بين الطبيب والمريض".
اقرأ أيضا... الذكاء الاصطناعي يساعد الأفراد في تقييم خطورة أمراضهم

كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُساهم في استعادة الرعاية؟

في هذا السياق، لا تعكس نقاط القوة الظاهرة للذكاء الاصطناعي غايةً تكنولوجية، بل خللًا نظاميًا.

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يكتشف أخطر أنواع السرطان قبل ظهوره بسنوات
إطلاق مشروع متقدم لتعزيز إنتاجية سوق العمل يستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات

ويقول مارتينيلي "لا ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي في المقام الأول كأداة لاستبدال الأطباء. ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي كفرصة لاستعادة ما فقده الطب تدريجيًا: الوقت للتفكير، والوقت للحضور، والوقت للتواصل الإنساني، والوقت لتحسين العمل الجماعي حول المريض".

يضع المقال الذكاء الاصطناعي ضمن التطور الأوسع للطب نفسه، ويطرح سؤالًا محوريًا لأنظمة الرعاية الصحية: هل ستُستخدم هذه التقنية لزيادة تصنيع الرعاية، أم لمساعدة الأطباء على التخلص من الأعباء الآلية والإدارية ليصبحوا أكثر وعيًا، وأكثر حضورا، وأكثر إنسانية في عملهم؟

دور الأطباء في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي

يؤكد مارتينيلي أيضًا على ضرورة أن يلعب الأطباء دورًا فاعلًا في تحديد كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في تقديم الرعاية.

يقول مارتينيلي "لا ينبغي للأطباء أن يظلوا مراقبين سلبيين لهذا التحول. يجب أن يكونوا جزءًا من الحوار، سواء كمستخدمين للذكاء الاصطناعي، أو كأشخاص يساهمون في صياغة كيفية تطبيقه".

في النهاية، تدعو هذه الرؤية إلى إعادة صياغة النقاش من الاستبدال إلى الاستعادة.

يقول مارتينيلي "الذكاء الاصطناعي ليس نهاية الطبيب. إنه اختبارٌ لما إذا كان الطب سيستخدم التكنولوجيا ليحل محلّ الوجود البشري، أو ليُفسح المجال له من جديد".

ويختتم جيوردانو قائلاً "السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على القيام بدور الطبيب، بل ما إذا كانت أنظمة الرعاية الصحية ستستخدم الذكاء الاصطناعي لتولي المهام الإدارية واستعادة الوظائف البشرية الفريدة للطبيب".
مصطفى أوفى (أبوظبي)

طبيب
التعاطف
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
صورة مجمعة للوزيرين مارك روبيو ووانغ يي
الأخبار العالمية
الصين تدعو أميركا إلى "الحفاظ على استقرار علاقات" البلدين
اليوم 23:43
وصيف «ديربي الإمارات» جاهز لكسر «عقدة كنتاكي»
الرياضة
وصيف «ديربي الإمارات» جاهز لكسر «عقدة كنتاكي»
اليوم 23:25
إنجاز الجوجيتسو في «الألعاب الشاطئية» يؤكد ريادة الرياضة الإماراتية
الرياضة
إنجاز الجوجيتسو في «الألعاب الشاطئية» يؤكد ريادة الرياضة الإماراتية
اليوم 23:15
الذكاء الاصطناعي في مستقبل الطب
الذكاء الاصطناعي
ما هو دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل الطب؟
اليوم 23:09
عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان التطورات الإقليمية
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان التطورات الإقليمية
اليوم 23:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©