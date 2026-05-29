الذكاء الاصطناعي يُحسّن السمع ويحمي الذاكرة لدى كبار السن

طورت جامعة بوليتكنيك هونغ كونغ، نظاماً متطوراً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يجمع بين تحسين السمع وتعزيز الوظائف الإدراكية لدى كبار السن، في ظل ارتباط ضعف السمع المرتبط بالعمر بتسارع التراجع الإدراكي وارتفاع خطر الإصابة بالخرف.

وسيُدمج النظام في برنامج خدمي يمتد ثلاث سنوات على مستوى هونغ كونغ، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 2,400 من كبار السن المحتاجين.



الأذن والدماغ معاً

يكسر النظام القالب التقليدي الذي يُعالج الأذن والدماغ بمعزل عن بعضهما، إذ يُركز على التفاعل بينهما ويقدم لكبار السن المصابين بضعف السمع برنامج تدريب سمعي-إدراكي مزدوج المهام يمتد 12 أسبوعاً.

ويستند البرنامج إلى مواقف الحياة اليومية، ويجمع بين مهام الاستماع في البيئات الصاخبة وفهم الكلام السريع والتمييز بين الأصوات المتنافسة، مع ألعاب إدراكية تستهدف الانتباه والذاكرة والوظيفة التنفيذية والمهارات البصرية والمكانية.

وتهدف هذه المهام إلى تعزيز الارتباط بين الأذن والدماغ وتحسين القدرات السمعية والإدراكية في آنٍ واحد.



مزايا الذكاء الاصطناعي

جاء الإصدار 2.0 من النظام محمّلاً بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتيح تخصيص مواد الاستماع بناءً على تفضيلات المستخدم وقدراته السمعية ومستوى تقدمه في التدريب.

كما يتضمن النظام وظائف ذكية كالتعرف على الكلام وتقييم الاستجابات الصوتية تلقائياً وتقديم تغذية راجعة فورية وتقييم تفاعلي للتقدم، مما يُعزز مشاركة المستخدم وفاعلية التدريب.



نتائج لافتة

أظهرت البيانات أن كبار السن الذين تدربوا باستخدام النظام حققوا تحسناً ملحوظاً في التركيز والذاكرة والوضوح الذهني، مع تراجع الإعاقة السمعية في حياتهم اليومية.

وأشارت إحدى المستخدمات إلى أن التدريب لم يعمّق فهمها لضعف سمعها فحسب، بل حسّن جودة حياتها اليومية، إذ باتت أكثر قدرةً على إدراك الأصوات المحيطة والتغيرات الدقيقة في البيئات الصاخبة كالمناطق المجاورة للطرق، مما عزّز سلامتها ويقظتها.



أمجد الأمين (أبوظبي)