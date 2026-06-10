الإمارات تتصدر تبني الذكاء الاصطناعي في التسوّق الرقمي

أظهر استطلاع جديد أجرته Checkout.com، الشركة العالمية للمدفوعات الرقمية، بعنوان: "التجارة القائمة على الوكلاء 2026: واقع طلب المستهلكين وجاهزية التجار"، أن دولة الإمارات تتفوق على جميع المناطق الأخرى التي شملها الاستطلاع (6 دول) من حيث سرعة تبني الذكاء الاصطناعي في عمليات التسوق، حيث يتوقع المستهلكون في الإمارات ممن لا يستخدمون التقنية حالياً، أن تستحوذ التجارة القائمة على الوكلاء على 10% أو أكثر من مشترياتهم عبر الإنترنت خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

واستند البحث الذي أجرته Checkout.com بالتعاون مع مؤسسة Censuswide، إلى استطلاع شمل 12,005 مستهلكاً عبر 6 أسواق هي: المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، البرازيل، الصين، فرنسا، والإمارات العربية المتحدة، و400 رئيس قطاع مدفوعات لدى تجار يواجهون المستهلكين مباشرة، ويعملون بدوام كامل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

ووفق البحث يشعر 79% من المستهلكين في الإمارات بالارتياح للسماح للذكاء الاصطناعي بإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، بينما أفاد 2% فقط بأنهم لا يملكون أي دافع لاستخدام وكيل ذكاء اصطناعي للتسوق على الإطلاق.

ويعتقد 64% من المستهلكين في الدولة أن وكيل الذكاء الاصطناعي سيشتري ملابس تناسبهم بشكل أفضل مما يمكنهم اختياره لأنفسهم.

ويمتد هذا الارتياح إلى فئات مالية عالية الحساسية؛ إذ يبدي ما يقرب من ربع المستهلكين في الإمارات (24%) ارتياحهم لمشاركة تفاصيل رواتبهم، ودخلهم المتاح للإنفاق، وأرصدتهم المصرفية الفورية مع الذكاء الاصطناعي، في حين يوافق 19% منهم على منحه صلاحية الوصول إلى تقويمهم الشخصي.

ووجد البحث أن 71% من المتسوقين في الإمارات على استعداد للسماح لوكيل الذكاء الاصطناعي بتغيير علاماتهم التجارية المفضلة واستبدال المنتجات إذا وجد خياراً بقيمة أفضل.

وبينما يضع المستهلكون في الغرب المشتريات المعقدة في أسفل قوائمهم، يبدي المتسوقون في الإمارات انفتاحاً غير عادياً تجاه تولي الذكاء الاصطناعي إدارة أمورهم المالية، حيث يقول 22% منهم إن الخدمات المالية ومنتجات التأمين ستكون من بين أولى الأمور التي سيفوضونها للذكاء الاصطناعي، كما أبدى 72% منهم استعدادهم لاستخدام وكيل ذكاء اصطناعي لتجاوز طوابير الانتظار الرقمية عند شراء تذاكر المهرجانات والفعاليات.

وتشير النتائج إلى أنه مع توسع التجارة القائمة على الوكلاء، يتوقع المستهلكون في دولة الإمارات أن تتحمل المؤسسات المالية جانباً كبيراً من المسؤولية عند وقوع أخطاء مرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل شراء منتج غير صحيح أو تكبد تكلفة غير متوقعة.

وقال روري أونيل، الرئيس التنفيذي للتسويق في Checkout.com، إن "التجارة القائمة على الوكلاء تتحول سريعاً من مجرد مفهوم إلى واقع ملموس، لقد بدأ المستهلكون بالفعل في تجربة وكلاء الذكاء الاصطناعي لإجراء مشترياتهم اليومية، ونشهد في مختلف أنحاء قطاع التجارة تعاوناً متسارعاً لتطوير البروتوكولات والمعايير التي ستدعم هذه المرحلة التالية من التجارة الإلكترونية".