برجر الذكاء الاصطناعي.. صحي ولذيذ ومستدام!

طور باحثون في جامعة ستانفورد الأميركية أداة للذكاء الاصطناعي تبتكر وصفات برجر جديدة كلياً، مُحسَّنة من حيث الطعم والقيمة الغذائية والاستدامة البيئية وفق تفضيلات الفرد، وتمتد تداعياتها إلى ما هو أبعد من عالم الطعام.

وتُقدّر الباحثة إيلين كول من الجامعة أن عدد وصفات البرجر المحتملة يبلغ تريليونات التريليونات، وبفضل أداة "BurgerAI" التي طوّرتها في مختبرها، بات بإمكان الذكاء الاصطناعي تصميم البرجر الأفضل بناءً على العمر والذوق والاحتياجات الغذائية وحتى الأهداف البيئية.

وقالت كول: "معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي مُدرَّبة على التنبؤ بما هو موجود. أردنا ذكاءً اصطناعياً يبتكر ما ينبغي أن يوجد لاحقاً. BurgerAI لا يسأل: (ما البرجر الأكثر احتمالاً؟) بل يسأل: (ما البرجر الذي يلبّي هذه الأهداف المهمة والمعقدة على أفضل وجه؟)".



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الغذاء في بؤرة الاهتمام

يرى الباحثون أن الغذاء سيكون الموضوع الكبير التالي في علوم الحياة، إذ يجمع بين تجربة الإنسان وثقافته وصحته وتغذيته وتأثيره البيئي.

وقال الباحث المشارك وحيد تاك: "خيارات الغذاء من أكثر القرارات تأثيراً التي يتخذها البشر يومياً. بسهم واحد يمكنك إصابة هدفين: صحة الكوكب وصحة الإنسان".

وذكرت كول: "لقرون طويلة، كان تصميم الطعام أمراً يخضع للحدس والتجربة والخطأ. نُثبت الآن أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحويل تصميم الطعام إلى علم كمّي له تطبيقات في مجالات أخرى مهمة".

وقد نشر الفريق البحثي ورقتين بحثيتين حول أداة BurgerAI؛ الأولى تُقدّم الأداة، والثانية تكشف أن المبادئ الرياضية ذاتها التي تُحرّكها تُشكّل الأساس للذكاء الاصطناعي التوليدي، بحسب التقرير على الموقع الإلكتروني للجامعة.



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اختبار الطعم

اعتمد BurgerAI على 2,216 وصفة برجر من أحد أشهر مواقع الوصفات الغذائية، إذ يتعلم أنماط مجموعات المكونات وكمياتها ثم يبتكر وصفات جديدة كلياً من الصفر، ومُحسَّنة من حيث اللذة والاستدامة والقيمة الغذائية، ومُخصَّصة بحسب العمر والنشاط البدني.

والاختبار الفعلي لم يكن حسابياً، بل كان اختباراً في فنون الطهي؛ إذ قدّم الباحثون خمسة أنواع من البرجر، مُصمَّمة بالذكاء الاصطناعي وأعدّها طهاة محترفون، لأكثر من 100 متذوق في اختبار أعمى بمطعم في سان فرانسيسكو.

وفي مقارنة مباشرة مع برجر شهير من مطاعم الوجبات السريعة، حقّق نوعا "البرجر اللذيذ" من BurgerAI نتائج مماثلة أو أفضل من حيث المذاق والنكهة والقوام، وقلّص "برجر المشروم" الأثر البيئي بأكثر من عشرة أضعاف، فيما حقّق "برجر الفاصوليا" ضعف القيمة الغذائية تقريباً.

وأشارت كول إلى أن "الذكاء الاصطناعي لم يكتفِ بتوليد وصفات معقولة، بل ابتكر برجرات يستمتع بها أناس حقيقيون، مما يعني أن النموذج تعلّم ما يجعل الطعام جذاباً لذائقة الإنسان".



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البرجر مجرد بداية

أُصيب الباحث تاك بذهول حقيقي إزاء أداء "برجر الاستدامة"، قائلاً: "توقعنا بعض التنازلات بين الاستدامة وقبول المستهلك، لكننا وجدنا أن برجراً ذا أثر بيئي أقل بكثير لا يزال قادراً على منافسة واحدة من أكثر شطائر البرجر نجاحاً في العالم".

بالنسبة لفريق البحث، لا يقتصر مشروع BurgerAI على البرجر، بل هو بمثابة إثبات لمفهوم قدرات الذكاء الاصطناعي التصميمية الأوسع. فإطار التصميم التوليدي ذاته قد يكون له تداعيات في مجالات أخرى ذات أهمية، كالأدوية والمواد والجزيئات الحيوية وغيرها.

وكما هو الحال مع الغذاء، الذي يتطلب توازناً بين المذاق والقيمة الغذائية والتكلفة والاستدامة، فإن العديد من أكبر تحديات المجتمع تتطلب موازنة بين أهداف متنافسة.

وأكدت كول أن "البرجر مجرد بداية. نرى في الغذاء نموذجاً لرؤية أكبر بكثير: الذكاء الاصطناعي كشريك في الاكتشافات العلمية والهندسية".



أمجد الأمين (أبوظبي)