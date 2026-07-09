الخميس 9 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يساعد المؤرخين على "التحدث" مع الحضارات القديمة

الذكاء الاصطناعي يفك شفرة النقوش القديمة عبر محادثة بسيطة
9 يوليو 2026 20:14

تعاون باحثون في جامعة دورهام البريطانية مع "جوجل ديب مايند" (Google DeepMind)، مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ألفابت، لتطوير أداة بحثية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومصممة لتحليل النقوش اليونانية واللاتينية القديمة، وفقاً لتقرير نشرته الجامعة على موقعها الإلكتروني.

اقرأ أيضاً.. نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بالرواتب ويحدد المهارات الأعلى أجراً
محادثات تفاعلية
يُعرف النظام الجديد بـ"Predicting the Past Skill for Google Antigravity"، ويُتيح للمؤرخين دراسة النقوش القديمة، وتحليل الأنماط عبر آلاف النصوص، وإنشاء تصورات مرئية، وذلك من خلال محادثات تفاعلية مع الأداة الذكية دون الحاجة إلى كتابة أي أكواد برمجية أو استخدام أدوات تقنية منفصلة.
وتستند الأداة إلى نموذجين متخصصين طوّرهما فريق البحث سابقاً، هما "إيثاكا" (Ithaca) و"إينياس" (Aeneas)، اللذان دُرِّبا على مجموعات بيانات تاريخية ضخمة، وباتا مرتبطَين الآن مباشرةً بنموذج جوجل للذكاء الاصطناعي "جيميناي" (Google Gemini)، مما يجعل التحليل التاريخي المتقدم المستند إلى أدلة متخصصة وراسخة أكثر سهولةً وسرعة.

.. الذكاء الاصطناعي يكشف الذخائر غير المنفجرة تحت الماء
اختبار الأداة
خضعت الأداة للاختبار باستخدام مجموعة من دراسات الحالة الواقعية من العالمَين الإغريقي والروماني، تشمل لوحاً لاتينياً من مدينة باث في المملكة المتحدة، ومذبحاً من مدينة ماينتس في ألمانيا، ولوحات تالفة من موقع دودونا في اليونان.
وأظهرت هذه الأمثلة قدرة الأداة على المساعدة في استعادة النصوص المفقودة، وتحديد المكان والزمان اللذَين كُتبت فيهما النقوش، ورصد الأنماط الإقليمية عبر مجموعات كبيرة من الأدلة التاريخية.
ومن خلال الجمع بين البيانات التاريخية ونماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة وقدرات الاستنتاج لدى "جيميناي"، يسعى الباحثون لمساعدة المؤرخين على دراسة النقوش القديمة على نطاق واسع مع الحفاظ على تركيز قوي على الأبحاث القائمة على الأدلة.

أمجد الأمين (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الشارقة الرياضي» يدشن فعاليات «عطلتنا غير» بمشاركة 17 نادياً
ميتا تستثمر 9.1 مليار دولار لبناء أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في كندا
أدوات الذكاء الاصطناعي
أداة ذكاء اصطناعي
نماذج الذكاء الاصطناعي
الحضارات القديمة
النقوش القديمة
غوغل
جامعة دورهام
شركة جوجل
ألفابت
شركة ألفابت
الأبحاث العلمية
تقنيات الذكاء الاصطناعي
شركة google
أمجد الأمين
جامعة دورهام البريطانية
ديب مايند
الذكاء الاصطناعي
google
جوجل
ذكاء اصطناعي
آخر الأخبار
ويمبلدون
الرياضة
موخوفا تقصي جوف وتبلغ نهائي ويمبلدون للمرة الأولى
اليوم 20:37
ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي
الترفيه
12 تجربة متفرِّدة لضيوف «مدن ياس الترفيهية»
اليوم 20:33
شعار القوات المسلحة الأردنية
الأخبار العالمية
الأردن يعلن اعتراض صواريخ أطلقتها إيران
اليوم 20:16
الذكاء الاصطناعي يفك شفرة النقوش القديمة عبر محادثة بسيطة
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يساعد المؤرخين على "التحدث" مع الحضارات القديمة
اليوم 20:14
جيزوس مدرباً جديداً للبرتغال
الرياضة
جيزوس مدرباً جديداً للبرتغال
اليوم 19:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©