الذكاء الاصطناعي يساعد المؤرخين على "التحدث" مع الحضارات القديمة

تعاون باحثون في جامعة دورهام البريطانية مع "جوجل ديب مايند" (Google DeepMind)، مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ألفابت، لتطوير أداة بحثية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومصممة لتحليل النقوش اليونانية واللاتينية القديمة، وفقاً لتقرير نشرته الجامعة على موقعها الإلكتروني.



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محادثات تفاعلية

يُعرف النظام الجديد بـ"Predicting the Past Skill for Google Antigravity"، ويُتيح للمؤرخين دراسة النقوش القديمة، وتحليل الأنماط عبر آلاف النصوص، وإنشاء تصورات مرئية، وذلك من خلال محادثات تفاعلية مع الأداة الذكية دون الحاجة إلى كتابة أي أكواد برمجية أو استخدام أدوات تقنية منفصلة.

وتستند الأداة إلى نموذجين متخصصين طوّرهما فريق البحث سابقاً، هما "إيثاكا" (Ithaca) و"إينياس" (Aeneas)، اللذان دُرِّبا على مجموعات بيانات تاريخية ضخمة، وباتا مرتبطَين الآن مباشرةً بنموذج جوجل للذكاء الاصطناعي "جيميناي" (Google Gemini)، مما يجعل التحليل التاريخي المتقدم المستند إلى أدلة متخصصة وراسخة أكثر سهولةً وسرعة.



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اختبار الأداة

خضعت الأداة للاختبار باستخدام مجموعة من دراسات الحالة الواقعية من العالمَين الإغريقي والروماني، تشمل لوحاً لاتينياً من مدينة باث في المملكة المتحدة، ومذبحاً من مدينة ماينتس في ألمانيا، ولوحات تالفة من موقع دودونا في اليونان.

وأظهرت هذه الأمثلة قدرة الأداة على المساعدة في استعادة النصوص المفقودة، وتحديد المكان والزمان اللذَين كُتبت فيهما النقوش، ورصد الأنماط الإقليمية عبر مجموعات كبيرة من الأدلة التاريخية.

ومن خلال الجمع بين البيانات التاريخية ونماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة وقدرات الاستنتاج لدى "جيميناي"، يسعى الباحثون لمساعدة المؤرخين على دراسة النقوش القديمة على نطاق واسع مع الحفاظ على تركيز قوي على الأبحاث القائمة على الأدلة.



أمجد الأمين (أبوظبي)