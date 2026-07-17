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الذكاء الاصطناعي

شركة صينية ناشئة تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدا

شعار تطبيق Moonshot AI Kimi على شاشة هاتف ذكي
17 يوليو 2026 18:34

أطلقت شركة "مونشوت إيه آي" (Moonshot AI) الصينية الناشئة، اليوم الجمعة، نموذج ذكاء اصطناعي أثار اهتماما واسعا بقدرات قطاع التكنولوجيا في البلاد، إذ اعتبر خبراء أنه قادر على منافسة بعض النماذج الأميركية الأكثر تقدّما.
وبعد إطلاقه، تصدّر "كيمي كاي 3" (Kimi K3) سريعا تصنيفا لأداء نماذج الذكاء الاصطناعي في البرمجة على منصة "أرينا".
وأثار إطلاق هذا النموذج حماسة واسعة في الأوساط التكنولوجية، مستحضرا صدى ظهور برنامج "ديبسيك" الصيني عام 2025، الذي غيّر مشهد الذكاء الاصطناعي.
ويُعدّ "كيمي كاي 3" واحدا من نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية التي تزداد شعبيتها عالميا، بفضل انخفاض تكلفتها وإتاحة شيفرتها المصدرية التي تسمح للمبرمجين بتعديلها وتخصيصها.
وقالت "مونشوت إيه آي" إنّ "كيمي كاي 3 أظهر أداء على مستوى متقدم في كل مراحل التقييم لدينا، إذ كان يتفوق دائما على النماذج الأخرى التي تم اختبارها".
وتُعدّ النماذج اللغوية الكبيرة ركيزة أساسية لروبوتات الدردشة وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، إذ تتيح لها معالجة كميات ضخمة من البيانات الرقمية.

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وقال إيثان موليك، الأستاذ في جامعة بنسلفانيا وأحد أبرز خبراء الذكاء الاصطناعي، على منصة "إكس": "يبدو Kimi K3 واعدًا للغاية، وهو الأقرب إلى تحقيق أقصى إمكانات الذكاء الاصطناعي حتى الآن". 
وكتب كيفن شو، الكاتب والمستثمر التقني "نتوقع ردة فعل قوية من السوق تجاه Kimi K3... مشابهة لما حدث مع DeepSeek".

المصدر: وكالات
نموذج ذكاء اصطناعي
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الذكاء الاصطناعي
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