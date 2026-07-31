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إيلون ماسك ينفي بيع أعمال "تسلا" في الصين

إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، يستقل سيارة تسلا أثناء مغادرته فندقاً في بكين
31 يوليو 2026 12:22

نفى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تقريراً أفاد بأن المسؤولين التنفيذيين في شركة تسلا تلقوا توجيهات بالاستعداد لفصل أعمال الشركة في الصين تمهيدا لاندماج محتمل مع شركة سبيس إكس ووصفه بأنه "أخبار زائفة".
وذكر تقرير وول ستريت جورنال أمس الخميس أن مستشاري تسلا ناقشوا الخيارات المحتملة للانفصال، بما في ذلك ​فصل الشركة أو البيع أو الإغلاق.
وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح مدى السرعة التي يمكن أن تتحرك بها تسلا بشأن أعمالها في الصين، وأن الخطط ربما تتغير.
وقال ماسك، رداً على التقرير عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "لم يطرح ⁠هذا الأمر مطلقا في أي نقاش. أخبار زائفة".
 وارتفعت عمليات تسليم سيارات موديل ثري وموديل واي المصنعة في الصين 24.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، في حين زادت مبيعات وصادرات مصنع شنغهاي في الربع الثاني 32.8 بالمئة. وقالت ​تسلا إنها تحصل محليا على أكثر من 95 بالمئة من مكونات موديل ثري المصنع في الصين ​والنسخة المحدثة من موديل واي.

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المصدر: وكالات
تسلا
شركة تسلا
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