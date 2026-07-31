"أمازون" تنفق 20 مليار دولار لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أمازون، أنها ستنفق مبلغا إضافيا قيمته 20 مليار دولار هذا العام لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى زيادة أسعار رقائق الذاكرة وزيادة الطلب على القدرة الحاسوبية.

ورفع الرئيس التنفيذي آندي جاسي توقعات الشركة للنفقات الرأسمالية إلى 220 مليار دولار من 200 مليار دولار، حيث أخبر المحللين في مؤتمر هاتفي أنه حتى هذا المستوى من الاستثمار لن يكون كافيا لتلبية طلب العملاء على موارد الحوسبة السحابية.

وأضاف أن اختلال التوازن بين العرض والطلب من المرجح أن يستمر حتى عام 2027 .

وكانت شركة أمازون قد حققت أرباحا وإيرادات قوية تجاوزت التوقعات خلال الربع المالي الثاني، مدعومة بالنمو المتصاعد في وحدة الحوسبة السحابية البارزة التابعة لها.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا يوم الخميس إن المبيعات في قسم الحوسبة السحابية الرئيسي لشركة أمازون ويب سيرفيسز (إيه دبليو إس) ارتفعت بنسبة 37% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو معدل أسرع من نسبة 28% المسجلة في الربع السابق، مما يمثل أسرع معدل نمو خلال 18 ربعا سنويا.

وبشكل عام، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى6ر200 مليار دولار. وقفز صافي الربح من 1ر18 مليار دولار في العام السابق إلى ما يقارب 65ر62 مليار دولار.

لكن الشركة التي تتخذ من سياتل مقرا لها قدمت توقعات حذرة للمبيعات في الربع الحالي. ومع ذلك، ارتفعت الأسهم بأكثر من 7% في التعاملات الممتدة بعد إغلاق السوق.