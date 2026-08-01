السبت 1 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يحدد بدقة ضعف البطين الأيسر عبر تخطيط القلب

الذكاء الاصطناعي يحدد بدقة ضعف البطين الأيسر عبر تخطيط القلب
1 أغسطس 2026 13:27

أفادت دراسة حديثة بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل بيانات تخطيط القلب الكهربائي (ECG) بدقة لرصد أنماط مختلفة من ضعف البطين الأيسر، بما في ذلك حالات قصور القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي (HFpEF).

ووفقاً للدراسة المنشورة في Journal of the American Heart Association، طوّر باحثون بقيادة الدكتور إبراهيم كارابايير من جامعة ويك فورست نموذجين قائمين على الذكاء الاصطناعي لتحليل تخطيط القلب، جرى التحقق من أدائهما باستخدام نحو 1.08 مليون تخطيط رقمي لـ 165,243 مريضاً، إضافة إلى مجموعة تحقق خارجية للأطفال تضم 72,832 تخطيطاً لـ 42,880 مريضاً.

دقة تشخيصية مرتفعة
أظهر نموذج التخطيط ذي 12 قطباً أداءً قوياً، إذ بلغ مؤشر المساحة تحت المنحنى (AUC):

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدواء» توافق على «ليبفندرا» لعلاج ارتفاع الكوليسترول.. والإمارات ثاني دولة تعتمده عالمياً
وكيل دائرة الصحة – أبوظبي لـ «الاتحاد»: «مستقبل الصحة» ثورة استباقية تقودها إمارة أبوظبي

0.90 لانخفاض الكسر القذفي (<40%)
0.81 للحالات متوسطة النطاق (40% إلى أقل من 50%)
0.80 لحالات HFpEF
وسجل نموذج القطب الواحد قيماً قريبة بلغت 0.89 و0.78 و0.75 على التوالي. وفي مجموعة التحقق، حقق نموذج 12 قطباً 0.92 و0.76 و0.73، مقابل 0.90 و0.75 و0.74 لنموذج القطب الواحد.

مقارنة النماذج وبيانات الأطفال
أظهرت النتائج أن نماذج التعلم الآلي المعتمدة على البيانات السريرية وحدها تفتقر إلى القدرة على التعميم، فيما لم تضف النماذج المدمجة (بيانات سريرية + ECG) تحسناً يُذكر مقارنة بنماذج ECG فقط.
وفي تحليل بيانات الأطفال (8,418 تخطيطاً)، حقق نموذج 12 قطباً AUC بلغ 0.97 و0.71 و0.64، مقابل 0.94 و0.77 و0.67 لنموذج القطب الواحد.

آفاق تطبيقية منخفضة التكلفة
يشير الباحثون إلى أن دقة النماذج، حتى عند استخدام تخطيط أحادي القطب، تتيح إمكانات للفحص المبكر منخفض التكلفة وعلى نطاق واسع، ما يدعم توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص أمراض القلب، خصوصاً في البيئات محدودة الموارد.

 

أسامة عثمان (أبوظبي)

الذكاء الاصطناعي
القلب
أمراض القلب
صحة القلب
تخطيط القلب
تشخيص أمراض القلب
قصور القلب
ضعف البطين الأيسر
آخر الأخبار
مهرجان العين للهجن.. «الظبي» يتألق في الشوط الأول و«شامان» يتصدر «الثاني»
الرياضة
مهرجان العين للهجن.. «الظبي» يتألق في الشوط الأول و«شامان» يتصدر «الثاني»
اليوم 16:37
«المعسكر التدريبي لمواهب الرماية» ينطلق في الشارقة
الرياضة
«المعسكر التدريبي لمواهب الرماية» ينطلق في الشارقة
اليوم 16:34
الكويت تدين بشدة استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها
الأخبار العالمية
الكويت تدين بشدة استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها
اليوم 15:52
ألمانيا.. انخفاض قياسي في منسوب مياه نهر الراين
الأخبار العالمية
ألمانيا.. انخفاض قياسي في منسوب مياه نهر الراين
اليوم 15:05
الريال يلقي بالكرة في «ملعب فينيسيوس»
الرياضة
الريال يلقي بالكرة في «ملعب فينيسيوس»
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©