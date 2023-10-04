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كأس العالم 2030 في 6 دول من 3 قارات

كأس العالم 2030 في 6 دول من 3 قارات
4 أكتوبر 2023 20:19

برلين (د ب أ)
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم، إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا، مع إجراء مباراة واحدة للمونديال في كل من الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي.
ويأتي ذلك كجزء من الاحتفالات بالذكرى المئوية للبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 بأوروجواي.
وذكر «فيفا» أن الملف المشترك المقدم من كل من المغرب والبرتغال وإسبانيا سيستضيف مونديال 2030 بمشاركة 48 منتخباً، وبذلك ستقام البطولة في قارة أفريقيا للمرة الثانية، بعد نسخة عام 2010 في جنوب أفريقيا، إلى جانب الشريكين الأوروبيين.
ولكن مع إقامة أول بطولة لكأس العالم قبل 100 عام في أوروجواي، سيشارك البلد اللاتيني مرة أخرى في الاحتفالات المئوية في مونتيفيديو، حيث ستقام المباراة الافتتاحية للبطولة، كما تستضيف الأرجنتين وباراجواي مباراة واحدة أيضاً.
ويتطلب القرار الذي اتخذه مجلس «فيفا» موافقة نهائية خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في العام المقبل.

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