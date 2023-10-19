من جدة إلى أبوظبي.. «الفورمولا-1» تعلن عن برنامج سباقات 2024

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية الفورمولا- 1 اليوم عن جدول سباقات موسم 2024، الذي يتضمن سبع جولات، ستكون جميعها بمثابة سلسلة دعم لبطولة العالم للفورمولا- 1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

ويبدأ الموسم الثاني من السلسلة المخصصة للسيدات في المملكة العربية السعودية يوم 7 مارس، على أن يختتم في أبوظبي يوم 8 ديسمبر.

وإضافة إلى هاتين الجولتين لافتتاح الموسم واختتامه، تنضم ميامي وقطر وسنغافورة إلى التقويم للمرة الأولى، مع عودة حلبتي زاندفورت وبرشلونة للعام الثاني.

صمم جدول الموسم ليشمل ثلاث قارات، أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، ويشهد سباقات تقام على حلبات بتصاميم مختلفة تشمل حلبات الشوارع والحلبات التقليدية. ويستكمل تقويم السباق بجدول اختبار رسمي موسع سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

يأتي هذا الإعلان تبعاً للأخبار، التي صدرت خلال الشهر الماضي والتي تفيد بأن أكاديمية الفورمولا- 1 ستحظى بدعم جميع فرق الفورمولا -1 العشرة، التي ستوفر كل منها سائقاً للسلسلة وستحصل على تصميم خاص بها لسيارة واحدة.

وفي تعليق لها، قالت سوزي وولف، المدير العام لأكاديمية الفورمولا- 1: «يسعدني أن أعلن عن موسمنا الذي يتضمن سبع جولات لعام 2024، ويعزز هذا التقويم طموحنا في أن نصبح سلسلة عالمية، وهذا بالتأكيد يوسع نطاق انتشارنا، ويساعدنا على تحقيق مهمتنا، نريد أن نلهم الفتيات والسيدات في جميع أنحاء العالم وأن نظهر لهن أن هناك مكاناً لهن في رياضتنا، ولا شك أن خوض السباقات جنباً إلى جنب مع الفورمولا- 1 سيساعدنا على تحقيق ذلك، أود أن أشكر جميع هذه المواقع السبعة على دعمهم لنا في مهمتنا والانطلاق في هذه الرحلة معنا في عام 2024».

قال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا- 1: «إنه لأمر رائع أن نرحب بأكاديمية الفورمولا- 1 في سبع جولات من تقويم الفورمولا- 1 خلال العام المقبل، ومن خلال إقامة السباقات إلى جانب البطولة العالمية، بالإضافة إلى دعم جميع فرق الفورمولا- 1 العشرة، فلا شك أن هذه السلسلة ستنتقل إلى المستوى التالي، الأمر الذي يضمن للسائقات فرصة لتطوير مهاراتهن على حلبات الفورمولا- 1، ويسهم في الوقت ذاته في إلهام الفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم لمتابعة مستقبلهن في رياضة السيارات. أود أن أشكر الشركاء وفرق الفورمولا- 1، ومجتمع رياضة السيارات على نطاق أوسع على دعمهم لأكاديمية الفورمولا- 1 مع تقدمنا نحو موسم ثانٍ حافل بالتشويق».

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فعاليات أكاديمية الفورمولا- 1 لعام 2024

التاريخ

المكان

7 - 9 مارس

حلبة كورنيش جدة، المملكة العربية السعودية

3 - 5 مايو

حلبة ميامي، الولايات المتحدة

21 - 23 يونيو

حلبة برشلونة - كاتالونيا، إسبانيا

23 - 25 أغسطس

حلبة زاندفورت، هولندا

20 - 22 سبتمبر

حلبة خليج مارينا، سنغافورة

29 نوفمبر - 1 ديسمبر

حلبة لوسيل، قطر

6 - 8 ديسمبر

حلبة مرسى ياس، أبوظبي