فهد المولد يكشف تفاصيل حالته الصحية

الرياض (د ب أ)



أكد فهد المولد لاعب الشباب والمنتخب السعودي لكرة القدم، أن حالته الصحية جيدة، وذلك عقب دخوله المستشفى.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن المنتخب السعودي أعلن عن دخول المولد لأحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية.

ونقلت «الرياضية» عن المولد قوله إنه يشعر بتحسن كبير، مع احتمالية مغادرته للمستشفى. وأضاف أنه يعاني من التهاب في الحلق، وارتفاع في درجة الحرارة، مشيراً إلى أن بقاءه في المستشفى، هو إجراء احترازي للخضوع للمزيد من الفحوصات.

وشارك المولد في مواجهة السعودية الودية مع نيجيريا يوم الجمعة الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وغاب عن مواجهة مالي التي انتهت بخسارة «الأخضر» 1-3.