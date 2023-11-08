هذا اللاعب يغيب عن سيتي لفترة طويلة

مانشستر (أ ف ب)



مانشستر (أ ف ب)

كشف مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب جوارديولا أنّ مدافعه جون ستونز يواجه احتمال الغياب لفترة طويلة عن الملاعب بعد تعرّضه لإصابة خلال الفوز على يونج بويز السويسري 3-0 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال جوارديولا، إنّ قلب الدفاع سيغيب على الأرجح لفترة كبيرة إثر استبداله خلال استراحة الشوطين على ملعب الاتحاد.

وكان ستونز قد غاب عن المباريات العشر الأولى من الموسم الحالي بسبب إصابة في الورك تعرّض لها خلال استعدادات الموسم قبل أن يعود في أكتوبر، وأضاف جوارديولا الذي ضمن مع فريقه الصعود إلى الأدوار الإقصائية «نعم، أعتقد انّه سيغيب لفترة. أنا أشعر بالأسف له».

وتُعد إصابة ستونز ضربة كبيرة لسيتي متصدر ترتيب الدوري الانجليزي والذي يواجه اختبارين مهمين أمام ليفربول وتوتنهام بعد العطلة الدولية هذا الشهر، وتعرّض أيضاً المدافع السويسري مانويل أكانجي لمشكلة في الظهر خلال الإحماء للمباراة، ليحلّ مكانه في الدقيقة الأخيرة كايل ووكر.

وتابع جوارديولا «واجه مانو مشكلة في الظهر. لكن المؤسف لجون، أنّه شعر بالإصابة مجدداً»، واردف «إنّها خسارة كبيرة لنا. إنه مهم جداً لما يقوم به. سوف يتعافى، الموسم طويل. وسيعود بشكل أقوى».