كيران كومار: أتعرّف على مبخوت في الملعب



دبي (الاتحاد)



أكد كيران كومار حارس نيبال، أن زملاءه في قمة الجاهزية للمواجهة المرتقبة أمام «الأبيض».

وحول كيفية استعداده لمواجهة علي مبخوت هداف منتخبنا، وما إذا كان يعرفه أو تابع مستواه وأداءه، قال: بالتأكيد نحترم جميع المنافسين، ولكن لا أعرف شيئاً عن مبخوت، ولم أتابعه، وأنا أعرف أن هناك 11 لاعباً إماراتياً في الملعب يكون أغلبهم حريصاً على التسجيل في مرمى نيبال، وبالتالي علي أن أستعد للجميع بالتركيز على مستواي، وعلى زملائي المدافعين، وليس على الفريق المنافس.

وأضاف: أتعرف على مبخوت وبقية لاعبي «الأبيض» عن قرب في أرض الملعب، فهو منتخب متميز ومرشح للتأهل من المجموعة والمنافسة على بطاقة مؤهلة إلى المونديال، بينما جئنا لنستمتع بالمباراة، ونحاول الإعلان بقوة عن أنفسنا وعن منتخب بلادنا، خصوصاً أننا حديثو العهد في التعامل مع هذا المستوى من التصفيات، وكما أن زملائي اللاعبين قليلو الخبرات الدولية، ولكننا مؤمنون بقدراتنا، ونلعب بشغف ورغبة في الفوز، وباحترام كبير لقدرات منتخب الإمارات القوي.