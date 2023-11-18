الأحد 19 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الرجبي إلى نصف نهائي تصفيات الأولمبياد

الرجبي إلى نصف نهائي تصفيات الأولمبياد
18 نوفمبر 2023 17:24

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد: الإمارات وعُمان تعملان لمصلحة التنمية والازدهار
الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى بحث التطورات المقلقة بالأراضي الفلسطينية


تأهل منتخب الرجبي إلى نصف نهائي التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والمقامة حالياً بمدينة أوساكا اليابانية، بعدما جاء وصيفاً في المجموعة الثانية، حيث نجح منتخبنا في الفوز على سنغافورة 43-7، وواصل اللاعبون تألقهم بالفوز في المباراة الثانية على تايلاند 47-0، إلا أن المنتخب خسر في المباراة الثالثة والأخيرة أمام هونج كونج 0-24، ليتصدر هونج كونج صاحب ذهبية دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، والمرشح للتأهل إلى الأولمبياد، المجموعة ويتأهل مع منتخبنا إلى «المربع الذهبي».
ويلعب منتخبنا في نصف النهائي أمام اليابان، وفي حالة فوزه يتأهل إلى المباراة النهائية واللعب على اللقب، وبطاقة التأهل إلى الأولمبياد، بينما في حالة خسارته يلعب على المركز الثالث. 
ويتأهل بطل التصفيات مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية، في حين يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث الملحق العالمي الذي ينظمها الاتحاد الدولي في موناكو خلال العام المقبل. 
وأعرب يوسف شاكر، مساعد مدرب المنتخب عن اعتزازه بأداء اللاعبين وثقته في قدرتهم على تقديم أفضل أداء في نصف النهائي، مؤكداً أن التأهل إلى «المربع» زاد من حماس اللاعبين، ورغم تعرض عدد من لاعبي المنتخب للإصابة، إلا أن الطموح كبير أمام اليابان، والبحث عن بطاقة التأهل للنهائي نحو طريق حلم التأهل إلى الأولمبياد. 

 

الإمارات
الرجبي
اليابان
سنغافورة
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
الأخبار العالمية
سلطنة عُمان.. ثقل إقليمي وتأثير دولي كبير
اليوم 01:17
فلسطينيون يتجمعون على أنقاض مبانٍ مدمرة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: عشرات آلاف المصابين بالتهابات رئوية وهضمية في غزة
اليوم 01:17
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
الأخبار العالمية
الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
اليوم 01:17
شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية عقب المرور من معبر رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة
اليوم 01:17
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
الأخبار العالمية
تدمير جسر سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©