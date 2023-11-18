الرجبي إلى نصف نهائي تصفيات الأولمبياد



رضا سليم (دبي)



تأهل منتخب الرجبي إلى نصف نهائي التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والمقامة حالياً بمدينة أوساكا اليابانية، بعدما جاء وصيفاً في المجموعة الثانية، حيث نجح منتخبنا في الفوز على سنغافورة 43-7، وواصل اللاعبون تألقهم بالفوز في المباراة الثانية على تايلاند 47-0، إلا أن المنتخب خسر في المباراة الثالثة والأخيرة أمام هونج كونج 0-24، ليتصدر هونج كونج صاحب ذهبية دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، والمرشح للتأهل إلى الأولمبياد، المجموعة ويتأهل مع منتخبنا إلى «المربع الذهبي».

ويلعب منتخبنا في نصف النهائي أمام اليابان، وفي حالة فوزه يتأهل إلى المباراة النهائية واللعب على اللقب، وبطاقة التأهل إلى الأولمبياد، بينما في حالة خسارته يلعب على المركز الثالث.

ويتأهل بطل التصفيات مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية، في حين يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث الملحق العالمي الذي ينظمها الاتحاد الدولي في موناكو خلال العام المقبل.

وأعرب يوسف شاكر، مساعد مدرب المنتخب عن اعتزازه بأداء اللاعبين وثقته في قدرتهم على تقديم أفضل أداء في نصف النهائي، مؤكداً أن التأهل إلى «المربع» زاد من حماس اللاعبين، ورغم تعرض عدد من لاعبي المنتخب للإصابة، إلا أن الطموح كبير أمام اليابان، والبحث عن بطاقة التأهل للنهائي نحو طريق حلم التأهل إلى الأولمبياد.