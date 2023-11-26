فرستابن يفوز بجائزة أبوظبي الكبرى

أبوظبي (رويترز)



اختتم ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات بتعزيز رقمه القياسي، بتحقيق فوزه 19 في 22 سباقاً، وذلك في جائزة أبوظبي الكبرى.

وبهذا الفوز الذي حققه فرستابن، بعدما انطلق من مركز أول المنطلقين، أصبح السائق البالغ عمره 26 عاماً، منفرداً في المركز الثالث في قائمة أنجح سائقي «الفورمولا-1» على مر العصور برصيد 54 انتصاراً.

وأنهى سيرجيو بيريز سائق رد بول السباق في المركز الثاني، لكنه حصل على عقوبة التأخير خمس ثوان، بعد السباق، ليبتعد عن منصة التتويج، خلف شارل لوكلير سائق فيراري وجورج راسل سائق مرسيدس.

وخرج مرسيدس من الموسم، دون تحقيق أي انتصار للمرة الأولى منذ 2011، لكنه حل في المركز الثاني في الترتيب العام خلف رد بول.