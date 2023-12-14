فازلينا تحصد «ذهبية الحر» في الدوري العالمي للسباحة الفنية

دبي (الاتحاد)

حصدت البيلاروسية فازلينا كوزير، إحدى المرشحات للفوز بميدالية أولمبية في ألعاب باريس 2024، الميدالية الذهبية في فئة الفردي الحر، ضمن منافسات الدوري العالمي للسباحة الفنية، الذي تنظمه أكاديمية «دبل دي» للسباحة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والمقام حالياً بمجمع حمدان الرياضي، بمشاركة 160 لاعبة من 14 دولة، في المراحل من 12 إلى 30 سنة، وجمعت فازلينا 211.1 نقطة، وجاءت المركز الثاني أناستازيا ميلاشيفتيش من أكاديمية أبوظبي سينسرو ريترو برصيد 190.3 نقطة، وبالمركز الثالث الكازخستانية أناستازيا فورونكوفا برصيد 175.5 نقطة.

وفي منافسات الفرق الاستعراضية، حقق المنتخب اليوناني المركز الأول برصيد 227.9 نقطة، وبالمركز الثاني منتخب بيلاروسيا برصيد 219.3 نقطة، حيث تنافس هذين المنتخبين ضمن تحضيراتهما للمشاركة في بطولتي العالم والألعاب الأولمبية خلال العام المقبل.

وحصدت كازاخستان الثنائية في اليوم الأول لمنافسات فئة الفتيات الشابات، بعدما حققت ديانا جامانشالوفا من كازاخستان المركز الأول في منافسات الفردي الحر برصيد 149.2 نقطة، تليها بالمركز الثاني أماليا بيلاجلازوفا من جمهورية تتارستان برصيد 147.7 نقطة، وصوفيا ماسلينكوفا من نادي روسيا الذهبي برصيد 130.5 نقطة، وجاء منتخب كازاخستان بالمركز الأول في الفرقي الاستعراضي، برصيد 172.3 نقطة، يليه بالمركز الثاني أكاديمية سبيدو الإمارات برصيد 114 نقطة، وبالمركز الثالث أكاديمية كازاخستان راكات برصيد 97.1 نقطة.

وكسب منتخب بيلاروسيا المركز الأول في فئة الإيقاعي الفرقي للناشئات، برصيد 201 نقطة، تليها أكاديمية جاتشيهيد برصيد 117.7 نقطة، وحققت الكازاخستانية بولينا ميرزلاكوفا المركز الأول في فئة الفردي الحر للناشئات برصيد 184 نقطة، تليها بيترا شيلا من أكاديمية تي جيه تيسلا برصيد 124.7 نقطة، وبالمركز الثالث سابين خارسوفا من جمهورية تتارستان.

وفي فئة البراعم تحت 12 عاماً، حقق منتخب روسيا المركز الأول برصيد 96.2 نقطة، يليه أكاديمية سبيدو الإمارات برصيد 81.9 نقطة، وبالمركز الثالث أكاديمية أوشينا للسباحة الإمارات برصيد 62.6 نقطة.

واعتبر عبد الله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي، أن الحضور القوي للأكاديميات الإماراتية في هذه المنافسات ذات المستوى العالمي، يترجم أهمية إقامة هذا الحدث من أجل مواصلة نشر وتطوير هذه الرياضة الأولمبية في المستقبل، وتعزيز أسسها وحضورها، وقال: جاءت انطلاقة منافسات البطولة وسط أجواء إيجابية ومستويات فنية مرتفعة للغاية، خصوصاً أننا نشهد مشاركة نخبة من السباحات الذين سنتابعهم خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل، إلى جانب عدد كبير من السباحات الواعدين في مختلف الفئات العمرية الذين سيكون لهم شأن كبير في هذه الرياضة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يرسخ جهود دبي الدائمة لاحتضان مختلف أنواع الألعاب الرياضية، وتطوير المواهب في جميع الفئات عبر أكبر وأفضل البطولات الدولية الزاخرة في روزنامة أجندة الإمارات عموماً، ومجّمع حمدان الرياضي أحد أبرز الوجهات الدولية وأفضلها لمختلف للألعاب المائية بشهادة الاتحادات الدولية.