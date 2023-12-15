اليونان تتصدر «الدوري العالمي» للسباحة الفنية



دبي (الاتحاد)



حصدت اليونان المركز الأول في الفئة الحرة للكبار، ضمن الدوري العالمي للسباحة الفنية، في مجّمع حمدان الرياضي، بمشاركة 160 سبّاحة من 14 دولة، ونالت 324 نقطة، وجاءت بيلاروسيا وصيفاً «231 نقطة»، ونالت اليونان المركز الأول في الزوجي الحر، « 241 نقطة»، يليه بيلاروسيا «162 نقطة».

وحققت بيلاروسيا المركز الأول فئة الحرة للناشئات «210 نقاط»، يليه أكاديمية سينكواتيكس «121 نقطة»، وأكاديمية جاتشيهيد «118 نقطة»، وكسبت بيلاروسيا المركز الأول في الزوجي للناشئات «165 نقطة»، يليه كازان الروسي «158 نقطة»، وكازاخستان «154 نقطة».

وقام ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام بمجلس دبي الرياضي، نائب رئيس مجمّع حمدان الرياضي، بتتويج الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، والتي تضم نخبة من النجمات العالميات اللاتي يشاركن في بطولتي العالم للألعاب المائية ودورة الألعاب الأولمبية خلال العام المقبل، وذلك بحضور عبدالله شهداد مدير «مجّمع حمدان الرياضي»، والبطلة الأولمبية الروسية مارينا جوليدكينا الحائزة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، ومواطنتها انستازيا آرخيبوفسكايا بطلة العالم 5 مرات، وداريا كالكينا مديرة أكاديمية دبل دي للسباحة.

وقال ناصر أمان آل رحمة «يحرص مجلس دبي الرياضي على تقديم الدعم والتسهيلات لجميع البطولات الرياضية، خصوصاً الرياضات الأولمبية، ومن بينها السباحة والجمباز، ونجح المجلس بالتعاون مع مختلف المنظمين والأكاديميات في زيادة أعداد الممارسين لهذه الرياضات، وتنظيم البطولات المختلفة، ومن بينها بطولات دولية في هذه الرياضات التي تحقق انتشاراً ونمواً كبيرين، وتستقطب المزيد من الممارسين من الجنسين، ويوفر مجمّع حمدان الرياضي الفرصة للتدريبات عالية المستوى، وكذلك استضافة البطولات والمعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات في هذه الرياضات، وفي مختلف الرياضات الأخرى.