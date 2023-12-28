حنبعل يطلب عدم اللعب في كأس أفريقيا!



تونس (أ ف ب)

سيكون لاعب وسط مانشستر يونايتد حنبعل المجبري أبرز الغائبين عن صفوف منتخب تونس المشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها كوت ديفوار اعتباراً من 13 يناير المقبل وذلك بطلب من اللاعب نفسه بحسب مدرب المنتخب جلال قادري.

ولم يخض مجبري سوى 9 مباريات في صفوف مانشستر يونايتد هذا الموسم بعد عودته من إعارة مع برمنجهام في دوري «تشامبيونشيب»، وسجل هدفاً واحداً بإشراف المدرب الهولندي إريك تن هاج.

وقال قادري في مؤتمر صحفي لدى إعلان تشكيلته الرسمية «حنبعل قال لي بأنه لا يشعر بأنه جاهز لخوض كأس الأمم الأفريقية لأنه يعيش وضعية صعبة في ناديه».

وخاض حنبعل «20 عاماً» 27 مباراة دولية مدافعاً عن ألوان تونس.

وهنا التشكيلة الرسمية:

لحراسة المرمى: أيمن دحمان (الحزم السعودي)، معز حسن (الأفريقي)، بشير بن سعيد (المنستير)

للدفاع: علي العابدي (كين الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)، وجدي كشريدة (أتروميتوس اليوناني)، ياسين مرياح (الترجي)، منتصر طالبي (لوريان الفرنسي)، حمزة جلاصي (النجم الساحلي)، يان فاليري (أنجيه الفرنسي)، أسامة حدادي (فورث الألماني)، علاء غرام (الصفاقسي)

للوسط: إلياس السخيري (كولن الألماني)، محمد علي بن رمضان (فرنسفاروش المجري)، عيسي العيدوني (أونيون برلين الألماني)، حسام تقا (الترجي)، حمزة رفيعة (ليتشي الإيطالي)، محمد حاج محمود (لوجانو السويسري)، أنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي)

للهجوم: يوسف المساكني (العربي القطري)، نعيم سليتي (الاتفاق السعودي)، طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي)، هيثم الجويني (الملعب التونسي)، سيف الله لطيف (فينترهور السويسري)، بسام الصرارفي (الأفريقي)، إلياس عاشوري (كوبنهاجن الدنماركي)، مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي).